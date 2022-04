No astoņiem ceļu būves spēkratiem Jūrmalas pusē nozagta vairāk nekā tonna degvielas

Noziedzīgais nodarījums notika laika posmā no šā gada 14. aprīļa plkst. 18.00 līdz 18. aprīļa plkst. 06.40, uz šosejas Rīga-Ventspils (A10), ceļa posmā no Kūdras puses, no pagrieziena uz Kalnciemu līdz pagriezienam uz Ķemeriem.

Konstatēts, ka ir nozagta dīzeļdegviela no kopumā astoņiem spēkratiem, tostarp no kravas automašīnām, traktora un ekskavatora.

VP aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri ir redzējuši minētās zādzības, kā arī tos, kuriem varētu būt izmeklēšanā noderīga informācija, piemēram, videoreģistratoru ieraksti.

Aculiecinieki ir aicināti sazināties ar VP RRP Jūrmalas iecirkņa dežūrdaļu, zvanot uz tālruņa numuru 67075111 vai zvanot inspektoriem uz tālruņa numuru 67075148 vai 67075149, vai arī zvanot uz Valsts policijas vienoto tālruņa numuru 110.