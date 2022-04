Prokuratūra nodevusi tiesai lietu pret bijušo Rīgas domes deputātu Žuravļovu par aicinājumu vērsties pret Latvijas neatkarību

Neminot personas vārdu, prokuratūra aģentūru LETA informēja, ka vīrietis apsūdzēts par to, ka viņš publiski aicināja vērsties pret Latvijas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu un valsts iekārtu Satversmē neparedzētā veidā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētais 2020. gada martā attālināti piedalījās kādas radio programmas informatīvi analītiskos raidījumos krievu valodā, kas tika translēti tiešraidē.

Raidījumos apsūdzētais cita starpā attīstīja diskusiju, slavinot Krievijas prezidenta Putina īstenoto politiku, sakot: "Es atbalstu šo okupācijas teoriju un saku jā, okupācija bija, un uzstājīgi lūdzu Vladimiru Vladimiroviču Putinu okupēt vēlreiz. Un okupējiet mūs vēlreiz, jo mums jāglābj atlikušie Latvijas iedzīvotāji, krievi izdzīvos."

Apsūdzētais vīrietis, tieši un aktīvi iesaistoties diskusijās, apzināti un publiski pauda savus izteikumus radio klausītājiem, vairākkārtīgi aicināja īstenot atkārtotu Latvijas okupāciju no Krievijas puses, aicināja vērsties pret Latvijas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu un valsts iekārtu, tādējādi pārkāpjot Satversmē noteikto, norādīja prokuratūrā.

Sankcija par minēto nodarījumu paredz brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Apsūdzību rosināja uzrādīt Valsts drošības dienests.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pērn 1. jūlijā nolēma par konstatētajiem pārkāpumiem anulēt SIA "Pikal un partneri" izsniegto apraides atļauju programmai "Radio PIK". Žuravļovs ir šī uzņēmuma lielākais īpašnieks.

Šāds lēmums pieņemts, jo gada laikā "Radio PIK" darbībā konstatēti trīs būtiski Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārkāpumi.

Pirmajā gadījumā sods piemērots par rupju un nepieklājīgu izteicienu izplatīšanu. Otrajā gadījumā sods piemērots par to, ka informatīvi analītiskā raidījuma ietvaros izskanēja aicinājums uz kara vai militāra konflikta izraisīšanu, aicinājums vardarbīgi gāzt valsts varu vai vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, graut valsts teritoriālo vienotību vai izdarīt citu noziegumu. Savukārt trešajā gadījumā konstatēts, ka programma izplatītajos informatīvi analītiskajos diskusiju raidījumos nenodrošināja viedokļu daudzveidību.

Tāpat pārkāpts arī Priekšvēlēšanu aģitācijas likums, jo konstatēts, ka "Radio PIK" laika posmā no 2020. gada 17. augusta līdz 27. augustam izplatītajos diskusiju raidījumos kā diskusiju dalībnieki tika aicināti galvenokārt viena politiskā spēka pārstāvji, tādējādi lielākoties atspoguļojot tieši šī politiskā spēka viedokļus un pozīcijas.

Visus NEPLP lēmumus par pārkāpumiem negrozītus ir atstājusi tiesa un tie ir stājušies likumīgā spēkā. Kopumā radio uzliktais naudas sods ir 18 500 eiro, kas līdz 1.jūlijam nebija samaksāts.

"Pikal un partneri" padomes lēmumu pārsūdzēja, un tagad to vērtēs Administratīvā rajona tiesa.

Lēmuma pārsūdzēšana gan neaptur tā darbību. "Radio PIK" bija dzirdams frekvencē 100,0 FM Rīgā un tās apkārtnē.

Žuravļovs lēmumu anulēt apraides tiesības uzskata par nepamatotu un nesamērīgu. NEPLP konstatētos pārkāpumus esot pieļāvuši ētera viesi, bet NEPLP, kā apgalvo Žurvaļovs, pēc būtības ir pieprasījusi "Radio PIK" ieviest iekšējo cenzūru tiešraidēs, kas ir pretrunā ar Satversmes 100.pantu, kas paredz vārda brīvību un cenzūras aizliegumu.

Kā norādīja Žuravļovs, pirmais pārkāpums ir par to, ka studijas viesis citēja publicista Lato Lapsas un advokāta Romāna Voncoviča tiesu izvilkumus. NEPLP ieskatā, tas ir bijis rupjš aizskārums kādai personai. Otrais pārkāpums esot konstatēts ētera sarunā par "Latvijas ekonomisko okupāciju", kur NEPLP vārdu "okupācija" esot uztvērusi ārpus konteksta, to samērojot ar okupācijas fakta neatzīšanu. "Lai gan studijas viesis paskaidroja, ka okupāciju atzīst un to salīdzinājumu jāuzskata par joku," iepriekš skaidroja Žuravļovs.

Kā liecina "Firmas.lv" dati, "Pikal un partneri" pieder Žuravļovam (94,19%), Aldim Neimanim (4,67%) un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībai (1,14%). 2020.gadā "Pikal un partneri" strādāja ar 40 727 eiro apgrozījumu un 966 eiro zaudējumiem.

Žuravļovs ir partijas "Jaunā saskaņa" vadībā un iepriekš darbojies citās partijās. No šīs partijas viņš startēja Rīgas domes vēlēšanās, bet 13. Saeimas vēlēšanās startēja jau no partijas "Par Alternatīvu" saraksta.

1997. gada pašvaldību vēlēšanās viņš iekļuva Rīgas domē, startējot no Nacionālā Progresa partijas saraksta.

Žuravļovs ir patiesais labuma guvējs AS "Marika" un ir īpašnieks vai līdzīpašnieks citos uzņēmumos.