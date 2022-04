Modernizēts motocikla jeb A kategorijas teorētiskais eksāmens

A kategorijas teorētiskajā eksāmenā ieviesti vairāki jauninājumi:

Pārskatīti esošie jautājumi un papildināti ar jauniem;

Izstrādātas jaunas vizualizācijas;

Ieviesti video jautājumi, kuros attēlotas reālas ikdienas situācijas ceļu satiksmē.

Katrā eksāmenā ir paredzēti divu veidu video jautājumi – par bīstamības paredzēšanu un motociklu vadītāju izpratni par drošu rīcību uz ceļa, kā arī par pieklājības un savstarpējās sapratnes veicināšanu dažādu satiksmes dalībnieku starpā un citu satiksmes dalībnieku interešu ievērošanu.

Modernizētais CSDD A kategorijas teorētiskais eksāmens tiks ieviests 2022.gada 20.aprīlī, taču jau no šodienas to ikviens interesents var izmēģināt un savas zināšanas pirms eksāmena pārbaudīt CSDD mājaslapā.

"Jautājumi atbilst CSDD eksāmena prasībām un autoskolu apmācības programmām, tajos ietvertais saturs tiek apgūts apmācības laikā. Eksāmenam tiešsaistes vidē piešķirts jauns un interaktīvs vizuālais izskats, kā arī jautājumi pielāgoti mūsdienu situācijām," teikts CSDD paziņojumā.

Saistītās ziņas Šonedēļ stājas spēkā izmaiņas autovadīšanas eksāmenā CSDD pērn izsniegusi par 13,8% mazāk vadītāja apliecību CSDD piemērojusi sankcijas 48 transportlīdzekļiem septiņos uzņēmumos

CSDD apkopotā informācija liecina, ka 2021. gadā A kategorijas vadītāja apliecību ieguva 2572 motociklu vadītāji. CSDD informē, ka video jautājumi jau sekmīgi ieviesti B (vieglie auto), AM (mopēdi), D (autobuss) un C (kravas auto) kategorijas teorētiskajos eksāmenos. Pēc to ieviešanas tika saņemtas pozitīvas atsauksmes.