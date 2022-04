VIDEO: Maksims un Marija – divi pieredzes stāsti, kā Ukrainas bēgļi sākuši darba gaitas Latvijā

Ukrainas bēgļi darbu Latvijā var meklēt tāpat kā jebkurš Latvijas iedzīvotājs. Ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) starpniecību, paša spēkiem vai ar draugu un paziņu palīdzību. Video stāstā iepazīstinām ar ukraiņiem Maksimu Plahtijenko un Mariju Zeņkovu. Maksims Ukrainā bija kravas pārvadājumu uzņēmējs un viens no nedaudzajiem ukraiņu vīriešiem, kam bija ļauts izbraukt no valsts. Tagad strādā pasīvo māju ražotnē. Savukārt Marija ir māksliniece, pasniedzēja. Viņai gan nācās Kijivā atstāt dzīvesbiedru un ar abiem vecākiem un kaķi doties nezināmajā, toties prom no kara. Viņa drīz uzsāks lasīt lekciju ciklu Latvijas Mākslas akadēmijā.