VID līdz šim iesniegti jau vairāk nekā 50% gada ienākumu deklarāciju

"Tādējādi, nepienākot pat vēl 1.aprīlim, ir iesniegti jau vairāk nekā 50% deklarāciju. Tādā ziņā, tā ir laba ziņa. Taču jācer, ka arī tie, kuriem deklarācijas ir jāiesniedz obligāti un ar kuriem parasti VID ir visvairāk jāstrādā un kuriem ir jāvelta visvairāk pūļu, jo ne visi ir tik čakli, arī šoreiz iesniegs savlaicīgi - šo trīs mēnešu laikā," teica Jaunzeme.

Tāpat viņa sacīja, ka līdz šim ir veikta ienākuma nodokļa atmaksa 302 000 deklarāciju, kopumā atmaksājot 100 miljonus eiro.

Jau vēstīts, ka no 1.marta iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2021.gadu. Tostarp līdz 1.marta plkst.17.30 VID tika iesniegtas 224 437 gada ienākumu deklarācijas.

Iedzīvotāji, kuriem deklarācijas jāiesniedz obligāti, var tās iesniegt trīs mēnešu laikā, proti, līdz 1.jūnijam, bet brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, deklarācijas var iesniegt trīs gadu garumā.

Obligāti 2021.gada deklarācija līdz 1.jūnijam (ja personas kopējie 2021.gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro - līdz 1.jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā.

Tāpat līdz 1.jūnijam deklarācija obligāti jāiesniedz visiem tiem, kuri ir veikuši saimniecisko darbību, piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības un citus ienākumus.

Deklarācija obligāti jāiesniedz arī tiem, kuri ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tostarp jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli.

Tāpat līdz 1.jūnijam deklarācija obligāti ir jāiesniedz tiem, kuri ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro, piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas, kā arī ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā.

Deklarācija obligāti jāiesniedz arī tiem, kuri ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tostarp no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu attaisnotos izdevumus, gada ienākumu deklarāciju šogad varēs iesniegt ne tikai par 2021.gadu, bet arī par 2020. un 2019.gadu, bet līdz 2022.gada 16.jūnijam - vēl arī par 2018.gadu.

VID aicina deklarāciju iesniegt elektroniski, Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.

Tiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekamu prasmju vai pieredzes EDS lietošanā, palīdzēt sagatavot deklarāciju var ģimenes locekļi. Tāpat ģimenes locekļi radinieku attaisnotos izdevumus var iesniegt savā deklarācijā. Deklarācijā var iekļaut vecāku, vecvecāku, bērnu, mazbērnu un arī laulāto attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību, kā arī izglītības un ārstniecības izdevumus par māsām un brāļiem, kuriem ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte.

Ir arī iespēja pierakstīties uz VID klātienes apmeklējumu kādā no VID klientu apkalpošanas centriem, zvanot pa tālruni 67120005, vai arī doties uz tuvāko valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, kur darbinieki sniegs palīdzību deklarācijas aizpildīšanā EDS.

Ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un, ja cilvēks izmanto internetbanku - internetbankas lietotājvārdam un parolei, lai varētu pieslēgties VID EDS.

Tikai gadījumā, ja cilvēkam nav nevienas no minētajām iespējām, gada ienākumu deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978), tomēr papīra veidlapā pastāv ļoti augsts risks norādīt nekorektus datus, jo tādā gadījumā cilvēkam pašam deklarācijā jāieraksta visa informācija, kas citādi elektroniski tiktu ielasīta no dažādām valsts informācijas sistēmām, norāda VID.