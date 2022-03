Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs un ministrijas (VARAM) pārstāvji šodien piedalās Eiropas Savienības (ES) Vides ministru padomes sanāksmē, kurā tiek lemts par prioritātēm vides jomā - virzību uz klimatneitrālu ekonomiku, ilgtspējīgu resursu izmantošanu, pāreju uz aprites ekonomiku un jautājumus, kas nodrošina rūpes par vidi.

Kā informēja VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa, sanāksmē tiks turpinātas diskusijas par 2021. gada 14. Plešs: Zaļais kurss ir nepieciešamība Eiropas enerģētiskajai neatkarībaijūlijā publicēto tiesību aktu priekšlikumu pakotni "Gatavi mērķrādītājam 55%" jeb "Fitfor 55", kas paredz priekšlikumus ES tiesību aktu pārskatīšanai, tostarp saistībā ar plānu līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55%.

VARAM uzskata, ka līdz šim paveikts nozīmīgs darbs tehniskā līmenī, lai izskatītu tiesību aktu priekšlikumus un virzītos uz kompromisiem. Tomēr joprojām ir virkne politisku un tehnisku jautājumu, pie kuriem darbs ir jāturpina, lai sasniegtu iezīmēto mērķi.

"Sadarbībā ar partneriem Eiropas Savienībā ir jāsper arvien ambiciozāki soļi, lai kāpinātu atjaunojamo energoresursu jaudas, celtu energoefektivitāti visās tautsaimniecības nozarēs un virzītos prom no fosilā kurināmā izmantošanas gan mājsaimniecībās, gan komercsektorā. Jau iepriekš esmu teicis, ka Zaļais kurss ir vitāla nepieciešamība, un šobrīd, kad kā Latvija, tā visa Eiropa tiecas sekmēt enerģētisko neatkarību no trešajām valstīm, reaģējot uz Krievijas izvērsto karu Ukrainā, virzība uz ilgtspējīgiem risinājumiem ir ne vien attīstības, bet arī drošības garants," norāda Plešs.

Svarīgs darba kārtības punkts ir par baterijām un bateriju atkritumiem, panākot vides ministru vienošanos par vispārēju pieeju attiecībā uz jaunu regulu par baterijām un to atkritumiem. Ņemot vērā, ka baterijas ir nozīmīgs elements pārejā uz tīru enerģiju un paredzot, ka tuvākajos gados pieprasījums pēc baterijām augs, regulas mērķis ir savlaicīgi plānot un samazināt bateriju ietekmi uz vidi visos to aprites cikla posmos - no materiālu ieguves līdz ražošanai, lietošanai, savākšanai, reciklēšanai un apglabāšanai.

Baterijas ir uzskatāmas par vienu no galvenajiem faktoriem, kas palīdzēs pārkārtoties uz ilgtspējīgu attīstību, zaļo mobilitāti, tīru enerģiju un klimatneitralitāti.

Padomes sanāksmē tiks spriests arī par atmežošanas politikas jautājumiem, veicinot tādu produktu importu, kuri neizraisa atmežošanu un mežu degradāciju pasaulē, kā arī notiks viedokļu apmaiņa par Eiropas Semestra zaļināšanu.