Pavļuts koalīcijas sēdes laikā ieskicējis "rāmi normatīvajos aktos" dzīvei no 1.aprīļa

Valdība jau iepriekš bija vienojusies par to, ka no 1.aprīļa tiks būtiski samazināti spēkā esošie ierobežojumi, un arī pirmdien koalīcijas sēdes laikā veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) ieskicēja, kāds varētu būt "rāmis normatīvajos aktos" dzīvei no 1.aprīļa.

"Par to vēl notiks detalizācija. Tiks ievērojami samazināta obligātā testēšana dažādās nozarēs, tiks ievērojami samazināta masku lietošana, ceļošanas harmonizācija Latvijai ar citām Eiropas Savienības (ES) valstīm, bet par šiem [jautājumiem] šobrīd arī vēl starp ministrijām un arī Operatīvās vadības grupā (OVG) notiek darbs," sacīja Plešs.

Viņš atklāja, ka ir sagaidāms, ka nākamnedēļ būs pilnīgi skaidrs šis regulējuma rāmis, kuru valdība varēs pieņemt, lai pildītu iepriekš doto solījumu par ierobežojumu mazināšanu.

Plešs atklāja, ka pašlaik diskusijas par Covid-19 regulējumu tiek turpinātas par jautājumiem, kas skar tehniskas detaļas, piemēram, par antigēnu testu izmantošanu, par masku lietošanu dažādās nozarēs.

"Tie ir jautājumi, kurus OVG šobrīd arī risina. Ir sagaidāms, ka pirmdien būs skaidrība par pilnu regulējumu, kā tas 1.aprīlī varētu izskatīties," sacīja ministrs.

Kā ziņots, no 1.marta Latvijā tika pārtraukta ārkārtējā situācija, kas bija noteikta Covid-19 izplatības dēļ, un stājās spēkā atvieglojumi virknē Covid-19 epidemioloģiskās drošības prasību.

Vienlaikus valdība arī lēma no 1.aprīļa atcelt arī citus drošības pasākumus, tai skaitā prasības pēc sertifikātiem pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai Latvijas teritorijā, vienlaikus saglabājot rekomendācijas medicīnisko masku, respiratoru lietošanai, distances ievērošanai, roku higiēnai, virsmu dezinfekcijai, telpu vēdināšanai.

Vienlaikus valdības pārstāvji minēja, ka ir jāņem vērā, ka, būtiski pieaugot Covid-19 izplatībai, valdība var atkal lemt par jauniem drošības pasākumiem sabiedrības pasargāšanai no augstas saslimstības un mirstības, kā arī slimnīcu pārslodzes.