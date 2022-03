Izstāde notiks šodien un svētdien, 13. martā, Ķīpsalā.

Izstādē būs aplūkojami Starptautiskās Kinoloģiskās federācijas desmit grupu suņi un kaķi no piecām šķirņu grupām.

Suņu skaistuma konkursos par uzvaru cīnīsies 190 šķirņu suņu. Abu pasākuma dienu noslēgumā par titulu "Best of the best" sacentīsies katras šķirnes labākais pārstāvis.

Kaķu izstādē varēs aplūkot aptuveni 250 kaķu, tostarp paredzēts arī Britānijas kaķu šovs un Kornvolas reksu šovs, kā arī labāko kaķu parāde un uzvarētāju noskaidrošana.

Līdzās mājdzīvnieku skaistumkonkursiem Ķīpsalā būs arī zooindustrijas preču un pakalpojumu ekspozīcija. Interesenti varēs konsultēties arī ar pieredzējušiem speciālistiem.

Izstādi rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT1" sadarbībā ar Latvijas Kinoloģisko federāciju un Latvijas Felinoloģijas asociāciju "Felimurs".