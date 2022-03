"Kamdēļ manos soctīklos pazuda saturs? Ir dzīve pirms kara, kuras vairs nav. Un ir šodiena, cita realitāte. Es nedzīvoju pagātnē. Viss soctīklu pagātnes saturs ir bezjēdzīgs. Tāpēc tika izdzēsts. Ir cita situācija, citāda dzīve," skaidro Gobzems.

Politiķis stāsta, ka nesen viņa dzīvesvietā esot noticis naida uzbrukums. Tas apdraudējis viņa bērnus, tādēļ tie šobrīd neatrodas Latvijā un neplāno atgriezties tuvākos 6 mēnešus.

Gobzems arī apgalvo, ka saņēmis neadekvātas ziņas no kāda Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem: "Esmu saņēmis neadekvātas un galēji rupjas īsziņas no cilvēka, kurš esot NMPD vadošais vai viens no vadošajiem ārstiem, lai gan saņemto rupjību daudzums un neadekvātums liecina par nopietnām garīgas veselības problēmām."

Viņš šobrīd neatrodoties Latvijā, taču plāno atgriezties uz 14. Saeimas vēlēšanām: "Pēc idejas Latvijā visam vajadzēja uzplaukt, jo pēdējais šķērslis Latvijas uzplaukumam ir novērsts - es neatrodos valstī šobrīd, esmu izslēgts no Saeimas, neparazitēju uz nodokļu maksātāju rēķina, dzīvei vajadzēja iet uz augšu. Bet izskatās, ka uz augšu tā neiet. Es piedalīšos vēlēšanās un būšu valstī, ja izrādīsies, ka mana prombūtne patiesībā valsti padara arvien nabadzīgāku un bezcerīgāku. Šobrīd vienkārši, kā gudrs cilvēks, es aizvedu bērnus no valsts, kur pret mani tiek veikti reāli naida neadekvāti uzbrukumi. Iekārtošu skolā un atgriezīšos."

"(..) Principā varu piedāvāt izīrēt vai pārdot savu Baltezera māju. Tā ir ideāla vieta dzīvošanai. Man dzīvot ir kur, bet tā kā šajā vietā ir noticis naida uzbrukums pēc pazīmes - Gobzems - tad mani bērni tur vairs nedzīvos, (..)" raksta politiķis.

