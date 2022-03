Nekontrolēta Ukrainas patversmēs mītošo dzīvnieku pārvešana uz Latviju var radīt riskus, brīdina PVD

Dzīvnieku patversmēs galvenokārt nonāk bezsaimnieka un klaiņojošie dzīvnieki, kuri, atšķirībā no mājās dzīvojošajiem, parasti nav vakcinēti un to veselības statuss ir neskaidrs.



Trakumsērgai, kas ir bīstama un letāla slimība gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem, ir garš inkubācijas periods (līdz pat 6 mēnešiem), tāpēc pastāv iespēja, ka no Ukrainas patversmēm ievestie dzīvnieki jau ir inficēti, bet tiem vēl nenovēro trakumsērgas pazīmes, jo dzīvnieks vēl atrodas inkubācijas periodā un izskatās šķietami vesels.



Potenciāli slimu dzīvnieku ievešana apdraud ne tikai pašu ievedēju, bet arī citu cilvēku un dzīvnieku veselību.



Jāpiebilst, ka Latvijā pēc gadiem ilgi īstenotiem apkarošanas pasākumiem, PVD ir izdevies apkarot trakumsērgu un Latvija kopš 2014. gada ir oficiāli brīva no šīs bīstamās slimības.



PVD atgādina, ka šobrīd, ieceļojot Eiropas Savienībā no Ukrainas, atvieglotas ieceļošanas prasības attiecas uz dzīvniekiem, kuri ieceļo kopā ar saviem saimniekiem – Ukrainas iedzīvotājiem, kuri meklē patvērumu Eiropas Savienībā.

Pēc ieceļošanas, dzīvnieka īpašniekam ir jāvēršas tuvākajā veterinārajā klīnikā, lai bez maksas dzīvnieku vakcinētu, čipētu un reģistrētu.