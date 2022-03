Kariņš par sankciju sekām: "Viss kļūs dārgāks, mums ir katram jādomā par saviem paradumiem"

Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" Kariņš uzsvēra,- Ukrainā notiek karš, kas valstij maksā traģisku cenu - cilvēku dzīvības, plašu infrastruktūras iznīcināšanu. Savukārt pārējai pasaulei karš izmaksās naudā. Premjers prognozēja, ka enerģētikas cenas turpinās pieaugt, taču valstij un tās cilvēkiem ir jāsaglabā miers.

Politiķis atzina, ka Latvija ir diezgan atkarīga no Krievijas energoimporta, taču tiek darīts viss, lai to samazinātu pēc iespējas ātrāk. Par enerģētikas jautājumiem šonedēļ sanāksmē spriedīs arī Eiropas valstu līderi.

Kariņš uzsvēra, ka patlaban būtiski saprast, ka jebkuru naudu nākotnē var atpelnīt, turklāt Latvijas ekonomika turpina attīstīties.

"Jāturpina pāreja prom no Krievijas, to pabeidzot līdz galam, jo ir skaidrs, ka ar tādu režīmu, kāds ir Krievijā, nav nekādas cerības uz ekonomisko sadarbību. Aizmirstam to, pārorientējamies," teica premjerministrs.

Viņš skaidroja, ka, ja nākamajā apkures sezonā būs ļoti augstas energoresursu cenas, valstij ir mehānismi, kā palīdzēt mājsaimniecībām.

"Mēs nevarēsim visas izmaksas 100% kompensēt, šī doma jānoliek pie malas, bet mēs varēsim pēc vajadzības nokompensēt pārāk strauju kāpumu. Viss kļūs dārgāks, mums ir katram jādomā par saviem paradumiem un patēriņu - kā varam racionālāk iztikt ar to, kas mums ir," sacīja valdības vadītājs.

Kariņš akcentēja, ka degvielas cena varētu turpināt pieaugt, un paies laiks, kamēr tirgus atradīs, kas ir jaunais cenu līmenis.

"Tas ir aicinājums cilvēkiem, kas ikdienā brauc ar automašīnu, padomāt - valstī ir sabiedriskais transports, domāt, kā racionālāk varētu izmantot auto, varbūt braukt kopā ar kaimiņu," prātoja premjers.

Valdības vadītājs norādīja, ka patlaban nav iespējams precīzi modelēt to, kāda varētu būt inflācija un cenu svārstības, taču viņš mudināja atcerēties, ka "Ukrainā notiek karš, tur mirst cilvēki, bet mūsu sekas ir vienkārši dārgākas cenas".

"Domāt un cerēt, ka, blakus notiekot karam, nebūs nekādu seku, ir veltīgi. Būsim mierīgi, racionāli, nepakļausimies visādām baumām. Cenas iet uz augšu, tās kaut kur nosēdīsies, atradīs jaunu līmeni, kas droši vien būs augstāks nekā tagad bijis. Tas nozīmē, ka jādomā par paradumu maiņu," atkārtoti pauda Ministru prezidents.

Kariņa ieskatā nepieciešams domāt par racionālāku un mērķētāku pabalstu sistēmu, tā palīdzot tiem, kuriem ir zemi ienākumi. Turklāt inflācijas rezultātā budžetā ieņēmumu veidā ienāk vairāk naudas, ko iespējams pārdalīt pabalstiem.

"Ja valsts iemācās pārdalīt naudu mērķēti, tad būsim savu darbu padarījuši," secināja Kariņš, gan piebilstot, ka viņš ir skeptisks par ideju iesaldēt cenas. Viņaprāt, nepieciešams raudzīties uz kompensējošajiem mehānismiem, turklāt par degvielu runas vēl nemaz neesot bijis.