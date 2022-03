Liepājā 14 dienu saslimstība ar Covid-19 ir samazinājusies līdz 7976,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt Kuldīgas novadā aizvadītās dienas laikā saslimstības līmenis ir samazinājies līdz 7766,1 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju.

7000 gadījumu robeža uz 100 000 iedzīvotāju vēl tiek pārsniegta Ādažu un Dienvidkurzemes novados.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir samazinājusies līdz 6105,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir Ķekavas, Mārupes novadā, Ventspilī, Rīgā, Rēzeknē, Talsu, Smiltenes, Ropažu un Tukuma novadā.

Latvijā pašlaik nav nevienas pašvaldības, kur 14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju būtu zemāks par 3000 gadījumu.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 3992 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 39% jeb 1540 ir reģistrēti Rīgā. Daugavpilī un Liepājā ir atklāti katrā pa 194 jauniem saslimušajiem, Talsu novadā - 149, Jūrmalā - 118, Kuldīgas novadā - 106, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 40 666, Liepājā - 5421, Daugavpilī - 4199, Ogres novadā - 3914, Jelgavā - 3117, bet Jūrmalā pēdējās 14 dienās kopumā ar Covid-19 saslimuši 3012 iedzīvotāji.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 3992 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, kā arī saņemtas ziņas par trīs mirušajiem.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 1488 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 2504 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 8346 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 47,8% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis pēdējās dienās novēroto lejupejošo tendenci - tas samazinājies no 6252,8 līdz 6105,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 2824,3 līdz 2748,5.

No trīs mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem visi cilvēki bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 697 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 614 ir vecumā 40 līdz 49 gadiem, 532 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 21 073 saslimušie.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5336 ar Covid-19 inficētie.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 701 540 cilvēkiem.