Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins. (Foto: Aizsardzības ministrija/ Gatis Dieziņš )

"Pievērsieties sadzīves apstākļiem savā valstī," Latvija atbild Krievijas Ārlietu ministrijas draudiem

Aizsardzības ministrija (AM) jau iepriekš brīdināja, ka Krievija nodarbosies ar iebiedēšanu, situācijas eskalēšanu un mēģinājumiem šķelt ne tikai Baltijas valstu, bet arī visu NATO un ES valstu vienotību un atbalstu Ukrainai, komentējot Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāves Marijas Zaharovas nesen izteikto brīdinājumu Rīgai, Viļņai un Tallinai par jebkādām sekām, kas radīsies no to izraisītās pretkrieviskās psihozes, Jauns.lv norādīja AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins.