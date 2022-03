Vai jāsatraucas, ja vēl nepaspēju iesniegt gada ienākumu deklarāciju?

“Steigai patiešām nav iemesla, jo pat tie iedzīvotāji, kam deklarācija jāiesniedz obligāti, to var izdarīt trīs mēnešu laikā, līdz pat 1.jūnijam, bet brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, to var darīt trīs gadu garumā.

Aicinām deklarāciju iesniegt elektroniski, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.

Tāpat arī aicinām nesniegt deklarācijas tieši marta pirmajās dienās, jo gadījumā, ja sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties pārmēru liels lietotāju skaits, tā var darboties lēnāk vai uz laiku nebūt pieejama.”

Lielāka aktivitāte

Raksturojot iedzīvotāju aktivitāti pirmajā dienā, VID pārstāve pavēstīja, ka kopš deklarāciju iesniegšanas sākuma 1.martā līdz 2.marta rītam EDS iesniegtas 224 437 gada ienākumu deklarācijas (pagājušajā gadā tādā pašā laika posmā bija iesniegtas 209 184 deklarācijas).

“Par to esam ļoti gandarīti. Tas liecina par to, ka iedzīvotāji arvien vairāk novērtē EDS sniegtās priekšrocības, it īpaši to, ka, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju elektroniski, tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.”

Vai iedzīvotājiem ir pamats satraukties, ka viņi nepaspēja deklarāciju iesniegt pirmajās dienās?

Teice-Mamaja uzsvēra, ka satraukumam absolūti nav pamata, jo tie iedzīvotāji, kam deklarācija jāiesniedz obligāti, to var izdarīt trīs mēnešu laikā, bet brīvprātīgi to var darīt trīs gadu garumā.

Brīvprātīgi, lai atgūtu attaisnotos izdevumus, gada ienākumu deklarāciju šogad varēs iesniegt ne tikai par 2021.gadu, bet arī par 2020. un 2019.gadu, bet līdz 2022. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2018.gadu.

Turklāt deklarācijas iesniegšanas laiks nekādā veidā neietekmē atmaksājamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru.

Ja nezini, kā to darīt

VID tīmekļvietnes sadaļā “Gada ienākumu deklarācija” ir pieejama video pamācība, semināra ieraksts un citi informatīvi materiāli.

Tiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekamu prasmju vai pieredzes EDS lietošanā, palīdzēt sagatavot deklarāciju var ģimenes locekļi. Tāpat ģimenes locekļi savu radinieku attaisnotos izdevumus var iesniegt savā deklarācijā. Deklarācijā var iekļaut vecāku, vecvecāku, bērnu, mazbērnu un arī laulāto attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību, kā arī izglītības un ārstniecības izdevumus par savām māsām un brāļiem, kuriem ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte.

Lūgt palīdzību speciālistam

Ir arī iespēja pierakstīties uz VID klātienes apmeklējumu kādā no VID klientu apkalpošanas centriem, zvanot pa tālruni 67120005 vai arī doties uz tuvāko valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, kur darbinieki sniegs pilnvērtīgu palīdzību deklarācijas aizpildīšanā EDS. Ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un, ja cilvēks izmanto internetbanku, internetbankas lietotājvārdam un parolei, lai varētu pieslēgties VID EDS.

Sūtīt deklarāciju pa pastu

Un tikai gadījumā, ja cilvēkam nav nevienas no minētajām iespējām, gada ienākumu deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978), tomēr papīra veidlapā pastāv ļoti augsts risks norādīt nekorektus datus, jo tādā gadījumā cilvēkam pašam deklarācijā jāieraksta visa informācija, kas citādi elektroniski tiktu ielasīta no dažādām valsts informācijas sistēmām.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa telefonu

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu. Jautājumus var uzdot arī VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID” un visu diennakti – arī virtuālajam asistentam Tomam VID tīmekļvietnē.