Darba ir daudz: ikviens var palīdzēt Latvijas un Ukrainas izveidotajai kustībai uz Rava-Ruska robežpunkta

Biedrība aicina ziedot Ukrainas iedzīvotājiem un armijai nepieciešamās preces Ventspils ielā 50. Latvijā saziedotās preces nonāk tieši ukraiņu rokās.

Šobrīd īpaši nepieciešams ziedot:

pārtiku (uzreiz lietojamu),

pirmās medicīniskās palīdzības preces (marles, plāksteri, žņaugi, maskas, roku dezinfekcijas līdzekļi, mitrās salvetes, cimdi, šļirces),

higiēnas preces,

dzīvnieku pārtiku,

pledus, guļammaisus,

degvielas kannas ar vai bez degvielas.

Pakot vēlams tikai kastēs un preču grupās kā norādīts, lai iespējami taupītu laiku uz preču pāršķirošanu.

Visi, kas vēlas palīdzēt, braucot uz Ukrainu, nogādājot ziedojumus un atvedot Ukrainas cilvēkus, var pieteikties šeit:

autovadītāji AR mašīnu: PIETEIKŠANĀS FORMA

autovadītāji BEZ mašīnas: PIETEIKŠANĀS FORMA

Šobrīd Latvijas, organizāciju un ikviena brīvprātīgā darbs Ukrainā palikušo iedzīvotāju atbalstam ir nenovērtējams. Biedrībai “Tavi draugi”, pateicoties Ukrainas robežkontroles darbiniekiem, izdevies izveidot tiešu sadarbību ar Ukrainas robežkontroli, labdarības organizāciju un brīvprātīgajiem. Vairāk nekā 100 mikroautobusu, kravas busu un automašīnu ar Latvijas brīvprātīgajiem autovadītājiem kopš sestdienas veduši cilvēku saziedotās preces, atpakaļceļā uz Latviju nogādājot sievietes un bērnus, kas meklē patvērumu no kara postītās zemes. Brīvprātīgo kustība ir vienīgā organizācija, kas sniedz palīdzību šajā robežpunktā.

“Mērķtiecīgi meklējām ceļus, kā piegādāt visu tieši Ukrainas pusē, nevis atstāt Polijā, kur jau izveidojušies humānās palīdzības uzkrājumi un tos būtībā neviens vairs nepieņēma. Mūsu sūtījumi dalās divās daļās. Mēs iebraucam robežkontroles punktā un no tā Ukrainas teritorijas pusē, kur mūs sagaida Ukrainas robežsargi un brīvprātīgie. Visas no Latvijas atvestās preces tiek pārkrautas viņu transportā. Daļa tiek sašķirota viņu noliktavā, savukārt daļa nekavējoties dodas uz Ļvivu. Esam saņēmuši neskaitāmas ziņas no tiem, kas Ļvivā ir saņēmuši mūsu sūtījumus un ir no sirds pateicīgi. Medicīnas preces nonākušas slimnīcās un aprūpes centros. Brīvprātīgie tur uz vietas savos koordinēšanas centros dala pārtiku, jo cilvēku plūsma šobrīd ir neiedomājama,” stāsta Oskars Kaņeps-Kalniņš, iniciatīvas aizsācējs un viens no brīvprātīgajiem autovadītājiem.

Tikmēr otra daļa sūtījumu nonāk frontes līnijās. Kā stāsta Oskars, kurš arī šodien ir robežpunktā, viss saziedotais, kas saistīts ar kaujinieku nepieciešamībām, tiek nogādāts Kijevā – degviela, ekipējums. Šīs preces tālāk koordinē Ukrainas militārais transports.

“Ukrainas robežsargi ir ārkārtīgi organizēti. Sistēma, ko mūsu kontakti Ukrainas pusē ir izveidojuši diennakts laikā, ir apbrīnojama. Sarunas par sadarbību man robežpunktā prasīja teju 12 h, lai viņus pārliecinātu, ka varam nodrošināt palīdzību. Esmu gandarīts, ka tās rezultējās ciešā sadarbībā ar robežsargiem Igous un Ļubovu. Pēc mūsu sarunām un vienošanās momentā sazinājās ar labdarības organizāciju Ļvivā, kurai pateicoties mums ir pieejama dokumentācija, ar kuru Polijas pusē varam pierādīt, ka vedam humāno palīdzību. Tādējādi bez jebkādas birokrātijas no Polijas ātri varam ievest Ukrainā visu, kas atceļojis no Latvijas ziedotāju rokām,” stāsta Oskars, uzsverot, ka šī palīdzība norit tikai un vienīgi ciešā sadarbībā ar konkrēto robežpunktu, tādēļ nekādi netiek traucēta cilvēku plūsma ārā no Ukrainas vai bēgļu pulcēšanās punktos.

Aicina steidzami ziedojumus nogādāt Ventspils ielā 50.

Oskars no sirds priecājas, ka šobrīd brīvprātīgi izveidotā kustība gan Latvijā, Ventspils ielā 50, gan Ukrainas pusē strādā kā pulkstenis. Pateicamies arī uzņēmumiem un cilvēkiem, kas bez liekiem jautājumiem mūs atbalsta, un aicinām arī citas organizācijas uzticēties, sadarboties un, galvenais, kopā operatīvi palīdzēt. Viss, kas nepieciešams, turpināt vest Ukrainas drosmīgajiem cilvēkiem tik vitāli nepieciešamās lietas, kuras ikviens no mums jau tagad var sagādāt.

Ar plašāku informāciju var iepazīties biedrības “Tavi draugi” Facebook lapā.

39 Foto Kara sāpes un izmisums: cilvēki Ukrainā spiesti pamest mājas un savus mīļos +35 Skatīties vairāk

Jaunākajam par Krievijas iebrukumu Ukrainā vari sekot līdzi Jauns.lv teksta tiešraidē.