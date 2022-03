Rēzeknē ar agresīvu saukli sabojāts Ukrainas simbols

Uz transformatora ēkas karoga attēls parādījās uzreiz pēc kara sākšanās Ukrainā. Taču pēc dažām dienām kāds šo uzrakstu “papildināja” ar uzrakstu krievu valodā: “Atceries par Donbasu”. Tieši tas bija iemesls, kāpēc “Sadales tīkls” šo uzrakstu pārkrāsoja.

Foto: ReTV

AS “Sadales tīkla” pārstāve Alīna Kozlovska: “Fiksējām agresīvus saukļus, kas bija uzrakstīti virs Ukrainas karoga. Nekavējoties šos saukļus, kas bija vērsti uz agresora atbalstu un sabiedrības šķelšanos, aizkrāsojām. Diemžēl, aizkrāsojot šo pārklājumu, nācās aizkrāsot arī fonu. Tas nekādā veidā neietekmē uzņēmuma vērtības, jo iestājamies par Ukrainas valsts suverenitāti, cilvēkiem, kas nenogurstoši cīnās pret cietsirdīgu un nepieņemamu Putina agresiju.”

Foto: ReTV

Rēzeknē ir vēl viena transformatora ēka, kas joprojām ir simboliski nokrāsota Ukrainas karoga krāsās. Uz tā ir arī dzejas rindas, kas vēsta par nodarījumu un sāpēm, kā arī to, ka par to pienāksies tiesa. Šī siena šobrīd nav aizķēpāta. ReTV Ziņas jau vēstīja, ka Rēzeknes dome - atšķirībā no daudzām citām pašvaldībām - kūtri neiesaistās palīdzībā Ukrainas bēgļiem, gaidot, kad to viņiem liks darīt valdība vai atbildīgā ministrija.

77 Foto Pie ēkām Rīgā izkārti simtiem Ukrainas karogu +73 Skatīties vairāk