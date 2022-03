Publiski apspriesto tabulu nevar attiecināt uz "Singcelan" pašpārbaudes testu, norāda Pavļuts

Līdz ar to, lai kā arī interpretētu iepriekš publiski apspriesto Paula Ērliha institūta tabulu, tajā minēto nevar attiecināt uz "Singcelan" pašpārbaudes testu, kas Latvijā ir izmantoti skolās, uzsvēra ministrs, norādot, ka profesionālie testi un pašpārbaudes testi būtiski atšķiras.

Polijas laboratorija "Polskie centrum badań i certyfikacji" iepriekš veica "Singcelan" pašpārbaudes testa pārbaudi, skaidroja ministrs. Tāpat Polijas laboratorija 18.februārī sazinājās ar Paula Ērliha institūtu, ražotāja pilnvaroto pārstāvi un ražotāju, noskaidrojot minēto informāciju.

Pavļuts arī skaidroja, ka, ja kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu konstatējusi, ka konkrētais tests atzīstams par nederīgu, tad par to attiecīgu paziņojumu saņemtu arī citas dalībvalstis. Savukārt attiecībā uz "Singcelan" pašpārbaudes testu šāds paziņojums nav saņemts, uzvēra ministrs.

Pavļuts komisijā to skaidroja saistībā ar Zaļo un zemnieku savienības deputātu iesniegto pieprasījumu attiecībā par pašpārbaudes testiem. Lai Saeimai šis pieprasījums tomēr nebūtu jāskata, Saeimas deputāts Viktors Valainis (ZZS) šodien no dokumenta atsauca savu parakstu, ņemot vērā ministra sniegto skaidrojumu, kā arī, lai Saeima varētu koncentrēties uz "jautājumiem, kuri mūsu vieno", ar to, visdrīzāk, domājot atbalsta sniegšanu ukraiņiem.

Kā ziņots, pieļāvumi, ka "Singclean" Covid-19 ātrie antigēnu testi ir neefektīvi un tos it kā neiesakot lietot Vācijā, ir "pārpratums un preses pīle", iepriekš Latvijas Radio uzsvēra Pavļuts.

Ministrs apgalvoja, ka konkrētie testi ir izgājuši Eiropas CE sertifikāciju un atbilst visām prasībām, tāpēc testiem noteikti varot uzticēties.