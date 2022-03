Latvijā pret Covid-19 vakcinējušies jau vairāk kā 70% iedzīvotāju

Vakcināciju noslēguši 68,6% jeb 1,29 miljoni iedzīvotāju, savukārt papilddevu saņēmuši 26,3% jeb 498 000 iedzīvotāju.

Pagājušajā nedēļā vidējais vakcinācijas temps bija 1358 vakcinācijas dienā.

Visaugstākais balstvakcinācijas īpatsvars ir vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, kur vakcinēti ir 43,7% iedzīvotāju. Otra augstākā balstvakcinācijas aptvere ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, kur vakcinēti ir 39,2% iedzīvotāju, savukārt vecumā no 80 līdz 89 gadiem vakcinēti ir 37,9% iedzīvotāju. Zemāka balstvakcinācijas aptvere ir vecumā virs 90 gadiem, kur vakcinēti 23,3% iedzīvotāju, un vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kur balstvakcīnu saņēmuši 23,5% iedzīvotāju.

Lai sasniegtu 90% vakcinācijas aptveri iedzīvotāju grupā vecumā virs 60 gadiem, vakcinācija jāsāk vēl 44 767 senioriem.

Līdz 28. martam Latvijā noliktavā palikušas 1 496 559 vakcīnu pret Covid-19 devas.

Laikā no 19. februāra līdz 25. februārim ir saņemti 15 blakusparādību ziņojumi par vakcīnām pret Covid-19, tajā skaitā trīs gadījumos ziņojuši medicīnas speciālisti, bet 12 ziņojumi saņemti no pacientiem. Septiņi ziņojumi klasificēti kā būtiski, liecina VM sagatavotā informācija.