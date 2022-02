Rītdien no Ļvovas līdz Rīgai notiks transporta reiss valstspiederīgo repatriācijai

Autobuss aties no hosteļa "Sakura", kas atrodas netālu no pasta iecirkņa "Nova Poshta Nr.17".

Ja Ukrainā atrodas Latvijas valstspiederīgie, kuri paši saviem spēkiem nevar izkļūt no valsts un vēlas izmantot ĀM sniegto iespēju atgriezties Latvijā, viņi ir aicināti zvanīt uz tālruni 26337711.

Vēlmi no Ukrainas izceļot izteikuši 23 valstpiederīgie, tādēļ no Rīgas tiek organizēti vairāki autobusi šo cilvēku izvešanai no valsts, piektdien intervijā Latvijas Radio pauda ĀM parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV).

Viņa atzīmēja, ka Ļvovā, kur ĀM sniedz konsulāro palīdzību, ir ieradušies pirmie Latvijas valstspiederīgie, kuriem arī sniegti izmitināšanas pakalpojumi.

ĀM parlamentārā sekretāre atklāja, ka Latvijas konsulārais tālrunis ceturtdien, 24. februārī, saņēma apmēram 400 zvanu.

"Ir gan tādi, kas jautā, kā viņiem pašiem labāk pārvietoties, kā nokļūt Ļvovā, kur būs šīs evakuācijas iespējas. Gan arī ir tādi, kas ir norūpējušies par saviem radiniekiem," teica Kalniņa-Lukaševica.

Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) mikroblogošanas vietnē "Twitter" norāda, ja kādam ir radi, draugi, paziņas - Latvijas valstspiederīgie, kas pašlaik ir Ukrainā un vēlas no tās izbraukt, viņiem nepieciešams ieteikt doties uz Ļvovu, uz hosteli "Sakura" netālu no pasta iecirkņa "Nova Postha Nr 17".

"Ārlietu ministrija organizē evakuāciju pa sauszemes ceļu - autobusi ir ceļā. Dalamies ar šo info!" raksta ministrs.