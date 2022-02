Liepājā kopīgas iedzeršanas rezultātā ar dakšu nodurts vīrietis

Vakar, 17.februārī ap pulksten 18.20 Valsts policijā saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Liepājā, Karostas mikrorajonā, kādā dzīvoklī ir sadurts vīrietis, kurš no gūtajām traumām mira. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ieradās notikuma vietā un noskaidroja, ka uzbrucējs ir devies prom no notikuma vietas - likumsargi viņu aizturēja netālu.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu un noskaidroja, ka dzīvoklī notika kopīga alkohola lietošana starp trim personām un tās laikā starp diviem vīriešiem izcēlies konflikts, kā rezultātā, kā liecina sākotnējā informācija, uzbrucējs paņēmis dakšu un iedūris vīrietim kājā. Pēc uzbrukuma viņš centies vīrietim sniegt palīdzību, taču vēlāk aizgājis no notikuma vietas.

Aizturētais jaunietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par laupīšanu personu grupā, piedraudot ar nazi.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas turpina izmeklēšanu kriminālprocesā par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.