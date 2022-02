Vitenbergs par ierobežojumu mīkstināšanas nepieciešamību: latvieši silda mūsu kaimiņvalstu ekonomiku

“Ja pēdējo divu gadu laikā valstī vairāk nekā 12 mēnešus bijusi ārkārtējā situācija, kuras laikā nebija iespējams strādāt vispār vai tikai daļēji stipros ierobežojumos, tas atstāj lielu iespaidu,” uzsver ekonomikas ministrs.

Viņš norāda ka Latvija ir zaudējusi savas pozīcijas Baltijas mērogā. “Kaimiņiem tā pieeja bija liberālāka, uzņēmēji varēja strādāt. Latvieši bieži vien brauca un sildīja mūsu kaimiņvalstu ekonomiku.”

Vitenbergs uzsver, ka šādu situāciju Latvija vairs nevar pieļaut. “Pozitīvi, ka arī beidzot veselības ministrs nāk ar savu piedāvājumu atvieglojumiem, jo kaimiņvalstīs tie ir tieši veselības ministri, kuri nāk ar pamatojumu, kādēļ dažādas nozares ir aizvērtas un arī pēc tam nāk un palīdz pārliecināt kolēģus, ka jāatsāk konkrētām nozarēm un uzņēmējiem strādāt un dažādi ierobežojumi jāatceļ. Līdz šim mums tāda prakse nebija novērota,” atzīst ministrs.

Jauns.lv jau ziņoja, ka atbildīgo amatpersonu sarunās valdošajā koalīcijā apsvērta iespēja no 1. marta samazināt Covid-19 sertifikātu izmantošanu un to izmantošanu vispār atcelt no 1. aprīļa, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.

Apspriestais darba variants paredzēja, ka no 1. marta privātā sektora darba devēju ziņā varētu atstāt izlemšanai, vai prasīt darbiniekam Covid-19 sertifikātu. Tas nozīmētu, ka martā joprojām prasība par Covid-19 sertifikātu attiektos uz valsts sektoru, tajā skaitā skolām, medicīnas iestādēm un sociālās aprūpes centriem.

Tāpat šāds iespējamais scenārijs paredzētu no 1. aprīļa atteikties no Covid-19 sertifikāta kā prasības, lai drīkstētu strādātu.

Kā darba variants tikusi izskatīta arī versija no 1. marta atcelt sertifikāta prasīšanu mazumtirdzniecības veikalos, reizē saglabājot atbilstošu kvadrātmetru prasību uz vienu pircēju.

Tajā pašā laikā atbilstoši šādam variantam martā Covid-19 sertifikātus joprojām varētu prasīt ēdināšanas vietās, publiskos sporta un kultūras pasākumos, kā arī naktsklubos, atrakciju vietās un vietās, kur netiek lietotas maskas.

Savukārt no 1. aprīļa varētu atteikties no sertifikāta prasīšanas pakalpojumu saņemšanai, paredz apskatītais variants.

Tāpat tikusi pieļauta iespēja, ka iepriekš paredzētais sertifikātu deviņu mēnešu termiņa ierobežojums, kas iestātos 15. februārī, varētu tikt pagarināts līdz 1. aprīlim.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts tikmēr tvīto, ka ceturtdien koalīcijā panākta vienošanās par atlikušajiem jautājumiem par Covid-19 ierobežojumiem - pamatā par sertifikātu pielietojumu martā, taču sīkāku informāciju par vienošanās saturu ministrs vēl nav sniedzis.