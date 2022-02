Attālināta Saeimas sēde. (Foto: Reinis Inkēns, Saeima)

Koalīcija apsver iespēju no 1. aprīļa atcelt Covid-19 sertifikātus

Politika Jauns.lv / LETA

Atbildīgo amatpersonu sarunās valdošajā koalīcijā apsvērta iespēja no 1. marta samazināt Covid-19 sertifikātu izmantošanu un to izmantošanu vispār atcelt no 1. aprīļa, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.