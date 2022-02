Ceturtdien būs daļēji mākoņains laiks

Saulaināka diena būs Kurzemē, biezāka mākoņu sega gaidāma Vidzemē un Latgalē.

Rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +1..+5 grādi.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz +4 grādiem.

Laikapstākļus Latvijā ietekmē ciklons Eiropas ziemeļos un anticiklons dienvidos. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1005 hektopaskāliem Vidzemes ziemeļos līdz 1012 hektopaskāliem Kurzemes dienvidos.

Daudzviet Latvijā apledo ceļi

"Latvijas valsts ceļi" informē, ka šorīt apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju no Tūjas krustojuma līdz Ainažiem, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Vangažiem un no Līgatnes līdz Raunas pagriezienam, pa Valmieras šoseju no Braslas tilta līdz Strenčiem, kā arī pa Bauskas un Jelgavas šosejām visa maršruta garumā.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Anneniekiem, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Strazdei, pa Daugavpils šoseju no Saulkalnes līdz Izvaldai, pa Kokneses šoseju visa maršruta garumā pa Rēzeknes šoseju visa maršruta garumā, pa Grebņevas - Medumu šoseju un pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Alūksnes, Rīgas un Ventspils apkaimes.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 114 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.