Pavļuts piedāvā drošības pasākumus mazināt trīs soļos

"Pandēmijas omikrona vilnis ir jāpārvar droši un atbildīgi, kā arī vienkārši un visiem saprotami. Tāpēc aicinu koalīcijas partnerus vienoties par drošības pasākumu mazināšanas plānu, kas īstenojams trīs būtiskos soļos, pakāpeniski atceļot liegumus un atvieglojot nozaru darbu. Vienlaikus valdībai jāņem vērā, ka situācija veselības aprūpē arvien vēl ir ļoti sarežģīta un saslimstības samazinājums sagaidāms tikai februāra otrajā pusē," saka veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Pirmais solis

Drošības pasākumu mazināšana sākta skolās, kurās šobrīd epidemioloģiskā situācija stabilizējas. No nākamās nedēļas kā pirmajiem būtiski atvieglojumi paredzēti bērniem – no 14.februāra skolēniem un pedagogiem, kuri kļuvuši par Covid-19 slimnieka kontaktpersonām, netiek piemēroti karantīnas nosacījumi. Tāpat plānots, ka no 16.februāra tiks atviegloti karantīnas nosacījumi arī pirmsskolās; interešu izglītību un dažādus pasākumus bērni varēs apmeklēt, neuzrādot testu rezultātus, uz bērniem neattieksies drošības zonas, kā arī viņi varēs bez ierobežojumiem doties “zaļajā” vidē. Vienlaikus skolēnu un skolotāju drošībai skolās saglabāsies visaptveroša testēšana.

Otrais solis

Pavļuts rosina no 1.marta īstenot līdz šim apjomīgāko drošības pasākumu mazināšanu:

Atcelt liegumu darboties šobrīd slēgtajām nozarēm, piemēram, naktsklubiem un atrakcijām, atcelt darba laika ierobežojumus un kvadrātmetru prasības pakalpojumos, atcelt ventilācijas, distanču un attālinātā darba prasības, kas paliks rekomendējošas, atcelt prasību pēc Covid-19 sertifikāta mazumtirdzniecībā (vienlaikus līdzīgi kā Lietuvā saglabāt prasību vienam apmeklētājam nodrošināt 15 m2 platību).

Būtiski palielināt maksimālā apmeklētāju skaita prasību organizētos pasākumos (no 500 līdz 3000 cilvēkiem), tajos nevajadzēs reģistrēt apmeklētājus, būtiski palielināt maksimālo cilvēku skaitu privātos pasākumos (iekštelpās no 10 līdz 50, ārā no 20 līdz 100 cilvēkiem), nebūs noteikti grupu lielumi amatieru aktivitātēs, sportā, izglītībā.

Tūrisma nozarē plānots ievērot Eiropas Savienības prasību minimumu - atļauju nebūtiskai ieceļošanai no visām valstīm ar Covid-19 sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu bez pašizolācijas prasības.

Vienlaikus Pavļuts rosina saglabāt medicīnisko masku vai FFP2 respiratoru lietošanu iekštelpās, kā arī Covid-19 sertifikātu lietošanu vidēs, kurās ir palielināts risks, piemēram, pulcējas lielāks skaits cilvēku un nav iespējams kontrolēt distances, vai netiek lietotas medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori, t.sk. pasākumos, naktsklubos, atrakcijās, sportā, amatieru aktivitātēs, ēdināšanā, reliģiskos pasākumos un pakalpojumos, kur netiek lietotas maskas, kā arī darbā ar klientiem.

Trešais solis

Ja situācija slimnīcās būs stabila un Latvijā būs ne vairāk kā 25 jaunu hospitalizēto Covid-19 pacientu dienā (līdzīgi kā tas noteikts Igaunijā) no 1.aprīļa plānots atcelt arī pārējos drošības pasākumus.