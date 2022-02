"Teica, lai kādu gadu pagaidu." Nostrādā VUGD vairāk nekā 20 gadus, bet pensiju nesaņem

"Ar izdienas pensiju nebija nekādas problēmas. Maksāja visu laiku regulāri un tad oktobrī saņēmu vēstuli no sociālā dienesta, ka man jāraksta iesniegums, ka man ar decembri beidzās izdienas pensija, man jāraksta iesniegums, lai saņemtu vecuma pensiju," saka Guntars.

Guntars tā arī izdarījis, taču vēlāk saņemtais zvans viņu pamatīgi samulsinājis. "Neilgi pirms pirms Ziemassvētkiem man zvanīja un teica, ka nevar nokārtot papīrus, jo it kā piecus gadus esmu bijis Anglijā.

Vaicāja, ko es tur darīju. Saku, man tur meita dzīvo, es braucu ciemos pie viņas – uz nedēļu, desmit dienām, kā kuru reizi. Aizbraucu četrus piecus gadus atpakaļ. Tad meita prasīja, vai es negribu tur pastrādāt."

Bijušais ugunsdzēsējs Apvienotajā Karalistē oficiāli nostrādājis aptuveni divus mēnešus, par ko informējis arī Latvijas pensijas aprēķinātājus. Vīrietis ir neizpratnē par valsts iestādes darbu.

17 gadus izdienas pensiju izmaksāja bez jebkādām problēmām, taču nu, kad jāuzsāk izmaksāt vecuma pensiju, pēkšņi radušies sarežģījumi.

"Tad teica, ka tas var ievilkties līdz četriem mēnešiem varbūt sliktākā gadījumā līdz gadam. Šajā laikā pensiju neizmaksāja. Tad es prasīju, no kā tad lai es dzīvoju šos četrus mēnešus vai gadu, teica, ja nevar izdzīvot, lai iet uz domi prasa pabalstu. Tikmēr, kamēr meita un dēls sūta, dēls strādā Norvēģijā, meita dzīvo un strādā Anglijā, man atsūta kaut ko no kā dzīvot."

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā norāda, ka vecuma pensijas aprēķināšanai jāņem vērā viss darba stāžs, tajā skaitā ārzemēs nostrādātais.

Tā esot tikai sagadīšanās, ka pēc "Bez Tabu" iesaistīšanās nolemts Guntaram izmaksāt provizorisko pensiju. "Mēs iesniegumus apstrādājam hronoloģiskā secībā. Kad šim vīrietim uzdevām jautājumus par apdrošināšanas periodiem citās valstīs, viņš nevēlējās tos norādīt.

Ieskicēja to, ka viņš neatceras un nevēlas sniegt šo informāciju. Kāpēc viņš to nevēlējās, grūti spriest. Līdz ar to nepieciešams ilgāks laiks, lai pieprasītu informāciju no Lielbritānijas. Ja būtu zināms precīzs laiks, tas notiktu ātrāk," norāda Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve Žanete Rācene.

