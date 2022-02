Vienā Latvijas pilsētā saslimstība ar Covid-19 gandrīz divreiz augstāka par vidējo rādītāju valstī

Jelgavā saslimstības līmenis iepriekšējās 14 dienās ir palielinājies līdz 10 071 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt 9000 gadījumu robeža uz 100 000 iedzīvotāju tiek pārsniegta Mārupes un Ķekavas novadā.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 6301,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Ādažu, Olaines un Bauskas novadā, Daugavpilī, Rīgā, Ropažu, Jelgavas, Talsu un Siguldas novadā.

Savukārt saslimstības līmenis zem 2000 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju pašlaik ir vien Varakļānu novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 11 144 Covid-19 gadījumiem 34% jeb 3797 ir reģistrēti Rīgā.

Jelgavā ir atklāti 666 jauni saslimušie, Daugavpilī - 517, Bauskas novadā - 365, Valmieras novadā - 357, Ogres novadā - 346, Jūrmalā - 336, Ķekavas novadā - 318, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 45 366, Daugavpilī - 5964, Jelgavā - 5573, Ogres novadā - 3442, Bauskas novadā - 3158, Liepājā - 3128, Mārupes novadā - 3080, bet Jūrmalā - 2854 iedzīvotāji.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 2292 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 2063 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 1766 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir tieši skolas vecumā no desmit līdz 19 gadiem - 24 951 saslimušie jeb vairāk nekā piektā daļa no visiem inficētajiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 11 144 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par deviņu inficētu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 4399 pacienti nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 6745 bija vakcinēti. Kopumā piektdien laboratoriski veikti 25 110 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 44,4% bijuši pozitīvi, kas ir līdz šim augstākais pozitīvo testu īpatsvars.