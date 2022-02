Slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits nedaudz sarucis

Kopumā aizvadītajā diennaktī stacionēti 150 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 145.

Atbilstoši NVD sniegtajiem datiem, no visiem slimnīcās esošajiem pacientiem, kuriem konstatēta inficēšanās ar Covid-19, konkrētā slimība kā pamatdiagnoze ir 580 sasirgušajiem.

No visiem stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 505 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 75 - ar smagu slimības gaitu.

Pēc NVD datiem, 158 stacionētie Covid-19 pacienti ir vecumā no 80 līdz 89 gadiem, savukārt vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem ir 132 stacionētie. Bērnu un jauniešu vecuma grupās, proti, vecumā līdz 19 gadiem ir kopumā 25 stacionēti Covid-19 pacienti, no kuriem vienam slimības gaita ir smaga.

Tikmēr vecumā no 30 līdz 39 gadiem ir kopumā 26 stacionētie, kamēr no 40 līdz 49 - 33. Vecuma grupās no 60 līdz 69 gadiem un no 90 līdz 99 stacionēto ir attiecīgi 101 un 41 stacionētais, kas ir relatīvi mazāk nekā citās senioru vecuma grupās.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 11 144 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par deviņu inficētu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 4399 pacienti nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 6745 bija vakcinēti. Kopumā piektdien laboratoriski veikti 25 110 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 44,4% bijuši pozitīvi, kas ir līdz šim augstākais pozitīvo testu īpatsvars.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir pieaudzis no 6035,1 līdz 6301,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.