Salaspilī gar Daugavpils šoseju būvēs prettrokšņu barjeru

Projekta īstenotājs ir valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi". Projekta mērķis ir samazināt lielceļa satiksmes radītā trokšņa ietekmi uz dzīvojamo apbūvi Salaspilī.

Projektētā trokšņu siena sastāvēs no trīs posmiem. Divos posmos trokšņu barjeru plānots veidot uz mainīga augstuma grunts vaļņa, kura augstums pret esošo zemes virsmu būs 2,7 līdz 4,1 m. Virs vaļņa tiks izbūvēta aizsargsiena, kuras augstums būs no 4 līdz 4,5 metriem.

Posmos no Nometņu ielas līdz Enerģētiķu ielai un no Rīgas ielas līdz Kalnu ielai trokšņu barjeras kopējais augstums virs autoceļa līmeņa plānots no 6 līdz 6,5 metriem.

Posmā no Enerģētiķu ielas līdz Rīgas ielai barjeras augstums paredzēts 4,5 metri. Šajā posmā paredzēts uzstādīt tikai trokšņu aizsargsienu, kas veidota no betona konstrukcijām un krāsainiem akrila paneļiem bez grunts vaļņa izbūves.

Trokšņu sienas izbūves zonā aug 126 koki, kurus paredzēts nocirst. Turklāt pašvaldībai pašlaik nav informācijas, cik kokus vēl ietekmēs būvdarbu process, jo tieši blakus plānotajam valnim atrodas bērzu birzs.

Projektā paredzēti nepieciešamie nosusināšanas risinājumi, lai nepieļautu mitruma režīma izmaiņas un koku stāvokļa pasliktināšanos bērzu birzī, jo esošos meliorācijas grāvjus plānots aizbērt.

Publiskā apspriešana notiks līdz 1.maijam. Iedzīvotāji savus viedokļus var izteikt iesniedzot pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai sūtot pa pastu vai elektroniski.

Kā ziņots, prettrokšņu barjeras būvniecības izmaksas sākotnēji tika lēstas 1,37 miljonu eiro apmērā. Būvniecību bija plānots īstenot 2022.gadā.