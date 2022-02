"Žurka man lēkāja pa segu!" Grauzēji apsēduši kādu namu Pļavniekos

"Kad atkritumu savācēji atbrauc, žurkas uz konteineriem karājas kā vīnogas ķekarā. Kad es eju ar maisu, lai izmestu atkritumus, tikai dzirdu ka čaukstinās," stāsta kāda mājas iedzīvotāja.

To apstiprina arī kāds cits pirmā stāva iedzīvotājs. "Kad vajag izmest, no konteinera izskrien žurka."

Savukārt ar pavisam nepatīkamu atgadījumu saskārusies otrajā stāvā dzīvojošā Alla. "Virtuvē, kur pie izlietnes ir caurules, bija neliels caurumiņš. Žurkas izgrauza to caurumu. Viena ieskrēja dzīvoklī. Bērni vien noteica, ka aizskrēja... Mēs ar vīru neredzējām. Bet beigās es pamodos naktī no tā, ka žurka man lēkāja pa segu! No rīta žurka tomēr iekrita slazdā. Viņa mudžēja no blaktīm," stāsta Alla.

Pēc grauzēja vizītes minētais caurums pie virtuves izlietnes tika nekavējoties aizbetonēts.

Par žurku problēmu apsaimniekotājam esot ziņots vairākkārt.

"Šobrīd ņemot vērā, ka būtiski saasinājusies situācija ar Covid-19 izplatību, cilvēki vairāk uzturas mājās, kas tiešā veidā ietekmē pārtikas atkritumu apjoma pieaugumu. Situāciju sarežģī arī apstāklis, ka iedzīvotāji nereti pēc atkritumu izmešanas neaizver konteineru vākus," skaidro SIA "Rīgas namu pārvaldnieks".

Apsaimniekotājs norāda, ka Ministru kabineta noteikumi paredz, ka deratizācija tiek veikta reizi ceturksnī. "Pamatā deratizācijai ir sekmīgi rezultāti, izņēmuma gadījumi ir vietas, kurās grauzējiem tiek nodrošināta liela barības bāze. Pēdējā deratizācija adresē veikta 4.janvārī. Deratizācijas garantija ir 45 dienas, ja gadījumā šajā laika posmā tiek saņemtas jaunas sūdzības, tad atkārtotu deratizāciju veic bez maksas."

