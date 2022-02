Trešdien mākoņi mīsies ar sauli; no rīta sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Vietām nedaudz snigs, stiprāka snigšana gaidāma Daugavpils pusē.

Pūtīs lēns vējš, galvenokārt no austrumiem un ziemeļiem.

Gaiss iesils līdz 0..-4 grādiem.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, uzspīdēs saule, lēns austrumu vējš pāries ziemeļu vējā un gaisa temperatūra pakāpsies līdz -1..-2 grādiem.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 993-997 hektopaskāli jūras līmenī.

Sniegs un apledojums šorīt daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Sniegotie un slidenie ceļa posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 104 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Virešiem, Valmieras šosejas (A3), Rīgas apvedceļiem (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Aizkrauklei, Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, no Blīdenes līdz Skrundai un no Kalvenes līdz Liepājai, Ventspils šosejas (A10) no Priedaines līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, Rēzeknes šosejas (A12) no Jēkabpils līdz Rēzeknei, Grebņeva - Medumi šosejas (A13) no Rušenicas līdz Grebņevai, Rēzeknes apvedceļa (A15) un Kokneses šosejas (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Alūksnes, Balvu, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas apkārtnē.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu - bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.