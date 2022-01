Depozīta sistēmā iepakojumam būs īpaša kārtība PVN piemērošanai un darījumu uzskaitei

Jaunā depozīta iepakojumu sistēma attiecas uz visiem dzērienu tirgotājiem - tirdzniecības vietām, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kas tirgo dzērienus pudelēs, degvielas uzpildes stacijām, kinoteātriem un citiem.

Depozīta sistēma ir izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana no galalietotāja, šķirošana, pārvadāšana, uzglabāšana, pārstrāde vai sagatavošana atkārtotai izmantošanai atbilstoši tā sākotnējam uzdevumam, kā arī minēto darbību plānošana un organizēšana.

Depozīta maksa ir maksa par iepakojuma vienību 0,1 eiro apmērā, kas pielīdzināma drošības naudai. Minētā summa par iepakojuma vienību jāpiemēro visiem tirgotājiem, kuri tirgo dzērienu iepakojumā, kas piedalās depozīta sistēmā.

Savukārt pienākums pieņemt izlietoto depozīta iepakojumu no galalietotāja ir tikai tiem tirgotājiem, kam tirdzniecības zāles platība ir vismaz 300 kvadrātmetru valsts pilsētās vai vismaz 60 kvadrātmetru citās administratīvajās teritorijās.

No 2022. gada 1. februāra depozīta maksai nepiemēros Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas un ar PVN apliekamajā darījuma vērtībā neiekļaus maksu par dzērienu atkārtoti lietojamo iepakojumu.

Depozīta maksa ir pielīdzināma drošības naudai un nav iekļaujama pārdošanas ieņēmumos un pašizmaksā, skaidro VID pārstāvji. Tirgotājs, iegādājoties dzērienus no ražotāja, samaksā ražotājam depozīta maksu par katru depozīta iepakojuma vienību, savukārt atgūst to brīdī, kad pārdod dzērienu un iekasē depozīta maksu no galalietotāja.

Depozīta iepakotājam (pakalpojuma sniedzējs, preces ražotājs vai izplatītājs, kas Latvijā laiž tirgū dzērienus depozīta iepakojumā) vienu reizi gadā jāaprēķina, cik dzērienu atkārtoti lietojamais iepakojums neatgriezās un jāveic korekcijas PVN gada deklarācijā, samaksājot aprēķināto PVN. Vienreizlietojamajam iepakojumam tiks piemērota pamata PVN likme, proti, 21%.

Papildu informācija pieejama VID metodiskajā materiālā "Depozīta sistēmas ietvaros veikto maksājumu uzskaite un nodokļu piemērošana" VID tīmekļvietnes "www.vid.gov.lv" sadaļā "Nodokļi/Pievienotās vērtības nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli/Metodiskie materiāli".