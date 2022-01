Atklātas vairākas detaļas par traģisko likumsargu avāriju Ādažu novadā

Naktī uz sestdienu, Ādažu novadā ceļot no grāvja ārā iepriekš tur ieslīdējušo autobusu, ceļš no abām pusēm bija slēgts. Kādēļ policijas ekipāža, kura piedalījās ceļa slēgšanā, sākotnēji pameta posteni, bet pēc tam devās uz to atpakaļ pa bīstamo posmu, nav skaidrs. Tas tiek skaidrots Valsts policijas ekspertīzēs un izmeklēšanā.