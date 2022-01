FOTO: nakts laikā Rīgas centrā veikta īpaši sarežģīta operācija

Tā turpmāk kļūs par koka pagaidu mājvietu līdz brīdim, kad Rīgas pašvaldība līdzās "Rail Baltica" izbūvētai infrastruktūrai īstenos iecerētos pilsētvides labiekārtošanas projektus.

Koka pārvietošanās darbu laikā tika nodrošināta nepārtraukta sabiedriskā transporta plūsma, bet veiktas nelielas izmaiņas gājēju pārvietošanas plūsmā.

“Labie koki” eksperti - arboristi ir novērtējuši ozola stāvokli un potenciālās iespējas izdzīvot jaunajā mājvietā. Koka pārvietošana bija ne tikai izaicinājums arboristiem, bet arī "BERERIX" būvspeciālistiem, jo pilsētvidē pārvietots un pārstādīts objektu, kas ir gandrīz trīsstāvu mājas augstumā un kopā ar zemi un metāla palīgkonstrukcijām sver ap 50 tonnu.

Arī no tehniskā viedokļa koka pārstādīšana ir sarežģīts process. No koka vainaga un saknēm tika izņemti ieaugušie elektrības un telekomunikāciju kabeļi un veikta daļēja to demontāža. Papildus arī veikta elektrības un telekomunikācijas tīklu pārslēgšana.

Izdevumus par sarkanā ozola pārvietošanu uz pagaidu vietu sedz pilnsabiedrība "BERERIX".

Kā zināms, sarkanā ozola likteni izlēma rīdzinieku simti, kuri, vācot parakstus, pieprasīja Rīgas domei tā saglabāšanu un pārstādīšanu.

Pēc tam tika rīkota publiskā apspriede, kuras laikā kopumā savu viedokli par to, ko darīt ar masīvo koku, izteikuši 638 cilvēki. Absolūtais vairums jeb gandrīz visi no viņiem iestājās par koka saglabāšanu, bet par koka nociršanu Rīgas domes aptaujā iestājušies vien seši cilvēki.

Sarkano ozolu netālu no autobusu izbrauktuves no Rīgas autoostas Maskavas ielas pusē pie dzelzceļa uzbēruma iestādīja 1964. gadā līdz ar toreiz jaunās autoostas atklāšanu. Visus pēdējos 57 gadus tas ir teju autoostas svētozols, un autoostas darbinieki to uzskata par savu simbolu.

Tomēr „Rail Baltica” celtniecības gaitā to pēkšņi paredzēja nocirst, kā rezultātā sabiedrība sāka protestēt.