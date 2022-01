"Tie nav cilvēki," - Pļavniekos nobrauktās Emīlijas tēvs par dzērājšoferi un blakussēdētāju

Uģis Rus.lsm skaidro, ka sievai traumas sāp katru dienu, bet tiekot ievērots režīms, notiek ārstēšanās process.

Savukārt sievasmāte joprojām atrodas slimnīcā. "Saviem gadiem viņa ir smagā stāvoklī. Operācija pēc operācijas. Asins pārliešana. Domājams, viņa slimnīcā būs vēl kādus trīs mēnešus. Tāda aptuvena prognoze, dati par gaidāmo. Ir arī sirdssāpes... un viss pārējais tagad. Nezinu. Es nevaru to visu salikt kopā. Es neko nevaru izlabot. Garīgās traumas jāpārdzīvo, tām nav zāļu."

Atbildot uz jautājumu, ko darīt ar dzērājšoferiem, Uģis norāda, ka būtu jāatbild visiem, kas atradās automašīnā.

"Es redzēju aizturētos. Iedomājieties, ka jūsu bērns ir miris. Jūs redzat šo viņa slepkavu. Es pat gribu saukt par slepkavu arī to, kas sēdēja blakus. Es nezinu, es neko nevaru pateikt. Man viņi ir slepkavas. Pats esmu šoferis, 1996. gadā ieguvu tiesības. Protams, pats esmu bijis dažādās situācijās. Bet, kad šis slepkava stāv piedzēries, no viņa nes alkohola smaka, un tu redzi tādu mīmiku, tādu it kā izsmejošu sejas izteiksmi. Viņi, manuprāt, tā kā smīn, nu tādas sejas izteiksmes... Tie nav cilvēki. Kaut mums būtu Kriminālkodekss un tāds pants, lai pierādītu, ka šis pārkāpējs nav cilvēks. Tas, ka viņam ir divas kājas un galva, nenozīmē, ka viņš ir cilvēks. Un, ja varētu pierādīt, ka viņš nav cilvēks, tad būtu vajadzīgs necilvēciskais pants. Tā ir mana fantāzija, varbūt nākotnē... Es tam, kas sēdēja blakus, teicu, ka arī viņš tiks sodīts. Nav svarīgi, kurš to izdarīs - valsts tiesa vai Dievs. Šādos gadījumos jāatbild visām personām, kuras atradās dzērājšofera automašīnā."

Savukārt runājot par situācijām, kad vainīgajam nav bijusi pat autovadītāja apliecība (kā šajā gadījumā), viņš norāda, ka, viņaprāt, tad šāds negadījums būtu jākvalificē kā tīša slepkavība.

Uģis teic, ka tagad, kad dēls iet uz treniņu, saka, lai ir uzmanīgs. "Zaļā gaisma nenozīmē, ka tu vari iet."

Cietusī ģimene aicina līdzcilvēkus ziedot asinis, lai palīdzētu smagā stāvoklī esošajai vecmammai. Valsts asinsdonoru centra mājaslapā atrodami gan kontakti, gan pieņemšanas laiki.

Jauns.lv jau iepriekš ziņoja par ceļu satiksmes negadījumā, kurā 9. janvārī Rīgā, Andreja Saharova ielā, dzērājšoferis uzbrauca trim gājējiem, bet pats no notikuma vietas aizbrauca. Vissmagāk cieta 2013. gadā dzimusi meitenīte, kura sākotnēji atradās kritiskā stāvoklī.

"Cilvēki šķērsoja gājēju parēju pie zaļā atļaujošā signāla. Tajā laikā "Mercedes", kurš brauca pa Saharova ielu virzienā no Deglava ielas, neapstājās, uzbrauca virsū gājējiem, pēc negadījuma neapstājās, aizbrauca no notikuma vietas," skaidroja Ceļu policijas bataljona 2. rotas komandieris Verners Vangravs.

Lai arī šoferis no notikuma vietas aizbraucis, bet jau pēc neilga laika tika atrasts netālu esošajā Dzeņu ielā. Noskaidrots, ka 1987. gadā dzimušajam autovadītājam nav bijušas autovadītāja tiesības, turklāt viņš bijis pamatīgā reibumā - konstatētas ap trīs promilēm. Viņš savu vainu policijai atzinis.

