Tāpat pirmdien ir konstatēts līdz šim lielākais vienas dienas laikā reģistrētais saslimušo skaits bērnu un skolēnu vidū.

Vecuma grupā līdz deviņiem gadiem vakar reģistrēts 621, bet vecumā no deviņiem līdz 19 gadiem - 1012 inficētie.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 1570,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Ādažu novadā saslimstības līmenis aizvadītās dienas laikā ir palielinājies līdz 3236,5 gadījumiem, bet Mārupes novadā ir audzis līdz 3037,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Bez minētajiem novadiem saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Ropažu, Ķekavas un Olaines novados, Rīgā, Jūrmalā, Valmieras, Salaspils un Ogres novadā, kā arī Daugavpilī.

Savukārt zemākā saslimstība pašlaik ir virknē Latgales pašvaldību - Varakļānu, Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novados.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 3706 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 50% jeb 1869 ir reģistrēti Rīgā.

Valmieras novadā vakar atklāti 152 jauni saslimušie, Ķekavas novadā - 145, Ogres novadā - 117, Mārupes novadā - 113, Ropažu novadā - 112, Jūrmalā - 109, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 13 463, Daugavpilī - 1275, Mārupes novadā - 997, Ogres novadā - 943, Valmieras novadā - 907, Jūrmalā - 898, Jelgavā - 816, bet Ropažu novadā - 797 iedzīvotāji.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 1012 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 634 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 621 ir vecumā līdz deviņiem gadiem bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem - 6288 saslimušie.

Jau ziņots, ka pirmdien Latvijā konstatēti 3706 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti astoņi ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi. Iepriekšējais saslimušo skaita rekords bija iepriekšējā Covid-19 izplatības viļņa laikā, 27.oktobrī, kad diennaktī atklāja 3206 inficētos.