Otrdiena būs nedēļas saulainākā diena; braukšana apgrūtināta visā Latvijā

Šī būs nedēļas sausākā un saulainākā diena.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem, vakarā - no rietumiem.

Gaiss iesils līdz 0..+3 grādiem, bet valsts austrumos saglabāsies sals līdz četriem grādiem.

Arī Rīgā gaidāma saulaina diena, mērens ziemeļrietumu vējš kļūs lēns un vakarā pāries rietumu, dienvidrietumu vējā. Gaisa temperatūra +1 grāds.

Laikapstākļus nosaka anticiklona ziemeļaustrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī paaugstinājies līdz 1013 hektopaskāliem valsts austrumos un 1022 hektopaskāliem rietumos; tas turpina kāpt.

Visos Latvijas reģionos sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 165 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas (A1) posmā Berģi - Ainaži, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem. Ar papildu laiku ceļā jārēķinās arī uz Rīgas apvedceļiem (A4) un (A5), Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Grenctālei, kā arī Jelgavas šosejas (A8).

36 Foto Laikapstākļu radītais haoss Rīgas ielās: apledojums, sniega kaudzes un peļķes +32 Skatīties vairāk

Grūtāk izbraucama ir arī Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Blīdenei un no Grobiņas līdz Liepājai, Ventspils šoseja (A10) posmā Rīga - Ventspils, ceļš Liepāja - Rucava (A11), Jēkabpils -Terehova (A12) un Grebņeva - Medumi šoseja (A13). Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir arī uz Rēzeknes apvedceļa (A15) un ceļa Tīnūži - Koknese (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā valsts teritorijā, izņemot ceļus Balvu, Preiļu un Ventspils apkārtnē.

Šādos laika apstākļos LVC aicina autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem iespējams informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555. Šī informācija tiek nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.