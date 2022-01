Pirms mēneša Jēkabpils autobusu parka reisa šoferis tumsā un salā uz ceļa atstāja astoņus mazos sunākstiešus, kuri devās mājās no mācībām Salas vidusskolā. (Foto: Jēkabpils novada pašvaldība)

Bērnus tumsā un aukstumā atstāj uz lauku ceļa! Jēkabpilī šoferīšiem izstrādā instrukciju

Novadu ziņas Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Salas pagasta (Jēkabpils novads) bērnu vecāku sašutumu decembra vidū izraisīja Jēkabpils autobusu parka (JAP) šofera rīcība. Apledojušā ceļa dēļ viņš nevarēja uzbraukt kalnā un no skolas braucošos bērnus izsēdināja no autobusa – tumsā un aukstumā apmēram pārdesmit kilometru attālumā no mājām. Pašvaldība par šo gadījumu nostrostējusi JAP vadību, kas izstrādājusi instrukciju, lai turpmāk skolasbērni vieni paši nepaliktu uz ceļa.