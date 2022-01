Dzērājšoferis 2,38 promiļu reibumā uzbraucis ceļa zīmēm un pamatīgi sabojājis savu auto

Sestdien pēc pulksten 23.00 Valsts policija saņēma informāciju no iedzīvotāja, ka Rīgā pa Krišjāņa Valdemāra ielu pārvietojas kāds, iespējams, iereibis “Mercedes-Benz” markas automašīnas vadītājs, kurš nesavaldīja spēkratu un uzbraucot uz ietves, bojāja divas ceļa zīmes, kā arī neziņojot par to likumā noteiktā kārtībā, aizbrauca no notikuma vietas. Pēc negadījuma vietas atstāšanas spēkrata vadītājs turpināja ceļu ar bojātu automašīnu.

Valsts policijas Rīgas Ceļu policijas bataljona likumsargi, saņemot informāciju par minēto transportlīdzekli, nekavējoties uzsāka automašīnas meklēšanu. Minētā automašīna tika pamanīta braucam pa Trijādības ielu virzienā no Kuģu ielas puses uz Raņķa Dambja pusi, kur tā tika arī apturēta.

Tā kā autovadītājs bija manāmā reibumā, viņam tika veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā. Un tika konstatēts, ka viņš spēkratu ir vadījis 2,38 promiļu reibumā. Pēc tam vīrietis uzvedās agresīvi, tādēļ tika pieņemts lēmums piesaistīt papildspēkus – Rīgas pašvaldības policiju. Ierodoties kolēģiem no pašvaldības policijas, iereibušais autovadītājs turpināja izrādīt agresiju – mēģināja provocēt likumsargus un izteica cieņu aizskarošas frāzes. Pašvaldības policija vīrieti nogādāja iecirknī turpmāko procesuālo darbību veikšanai.

Valsts policija uzsāka divus administratīvā pārkāpuma procesus – vienu par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, savukārt otru par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu un negadījuma vietas atstāšanu. Tāpat Rīgas pašvaldības policija uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu par sīko huligānismu.

Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājam, kurš nepalika vienaldzīgs un ziņoja likumsargiem par autovadītāju, kurš ar savu rīcību apdraudēja gan sevi, gan apkārtējos.

Aizvadītās nedēļas izskaņā no 14. līdz 16. janvārim Valsts policija valstī kopumā ir fiksējusi 42 autovadītājus, kuri bija sēdušies pie automašīnas stūres alkohola reibumā, no tiem 17 fiksēti Rīgas reģionā. Valsts policija aicina autovadītājus būt atbildīgiem un nesēsties pie spēkrata stūres reibumā, jo tā tiek apzināti un ļaunprātīgi apdraudēta ne tikai sava, bet arī apkārtējo drošība!