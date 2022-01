Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts policijā reģistrētas 20 zādzības no mājokļiem

Piektdien, 14. janvārī, valstī kopumā reģistrētas 10 zādzības no mājokļiem, četras zādzības fiksētas Rīgas reģionā. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Latgales iecirknī tika saņemta informācija par zādzību no kāda dzīvokļa Rīgā, Matīsa ielā, kur brīvi piekļūstot dzīvoklim, tika nozagta skaidra nauda 4000 eiro un pase. Trīs zādzības no mājokļiem reģistrētas Zemgales reģionā, proti, piektdien Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirknī tika saņemta informācija par zādzību no mājokļa laika periodā no 11. līdz 14. janvārim Smārdes pagastā. Izsitot stiklu, no dārza mājiņas bija nozagta dārza tehnika – trimmeris un saliekamas alumīnija kāpnes.

Tāpat divi zādzības gadījumi piektdien reģistrēti Vidzemes reģionā, kur laika posmā no 13. līdz 14. janvārim Cēsu novadā, uzlaužot ārdurvis, no mājas nozagtas dažādas sadzīves lietas – velosipēds, motorzāģis, trimmeris, akumulatoru urbjmašīna un šujmašīna. Kopējā zaudējumu summa lēšama aptuveni 1300 eiro vērtībā. Latgales reģionā piektdien tika reģistrēta viena zādzība no mājokļa.

Sestdien, 15. janvārī, Valsts policijā tika reģistrētas sešas zādzības no mājokļiem. Trīs zādzības reģistrētas Rīgas reģionā, viena Zemgales reģionā un divas Latgales reģionā. Sestdien, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknis saņēma iesniegumu par kādu zādzību no privātmājas, kur nenoskaidrota persona, iekļūstot privātmājā, nozagusi elektroinstrumentus – divas slīpmašīnas, metināmo aparātu un perforatoru. Kopējā zaudējuma summa lēšama aptuveni 520 eiro.

Vakar, 16. janvārī, Valsts policijā tika reģistrētas četras zādzības – divas Rīgas reģionā un divas Vidzemes reģionā.

Svētdien, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirknis saņēma iesniegumu par zādzību no mājokļa Augšdaugavas novadā, kur uzlaužot mājas un šķūnīša durvis nozaga alumīnija iztrādājumus, sadzīves tehniku un divus velosipēdus. Kopējais zaudējumu apmērs vēl tiek precizēts.

Saistībā ar visiem minētajiem gadījumiem uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā. Par šāda nozieguma izdarīšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Foto: Valsts policija

Valsts policija aicina ņemt vērā vairākus padomus, kā pasargāt savu mājokli no zagļiem, lai nepievienotos šai statistikai. Tāpat, ja tiek manītas aizdomīgas personas pie svešiem īpašumiem, kuri, piemēram, pārvietojas ar automašīnu un novēro mājas, jāpiefiksē visa informācija un jāinformē par to policija, zvanot 110.

Vienmēr aizslēgt mājas durvis (arī palīgēku un garāžu durvis), arī, ja māja tiek atstāta uz pavisam īsu brīdi, tā vienmēr ir jāaizslēdz. Tāpat, kad mājās neviena nav, nedrīkst atstāt logus atvērtus vai vēdināšanas režīmā. Tieši viens no izplatītākajiem veidiem kā zagļi iekļūst mājokļos, ir atspiežot loga rūti.

Lai pasargātu savu mājokli no svešiniekiem, kuri nāk neaicināti, ir ieteicams ierīkot signalizāciju. Turklāt tai ir jābūt aktivizētai tajos stāvos, kuros neatrodaties. Tendence liecina, ka zādzības tiek izdarītas arī brīžos, kad saimnieki ir pārradušies mājās un atslēguši drošības sistēmu.

Tāpat, zagļi parasti zog vērtīgas un viegli aiznesamas lietas, piemēram, dārglietas, elektroniku, naudu. Ja mājās ir šādas vērtīgas lietas, tad iesakām tās glabāt kvalitatīvā seifā, kas piestiprināts pie nesošās sienas vai grīdas. Ja nav seifa, tad vērtīgās lietas ieteicams glabāt tālāk no zagļu acīm.

Gadījumos, ja tiek pamanītas aizdomīgas automašīnas un personas, kuras novēro īpašumus, jāmēģina piefiksēt detaļas, piemēram, automašīnas marka, automašīnas valsts numurzīme, pulksteņa laiks, cik personas atrodas automašīnā, jo tieši pēc iespējas precīzāka informācija var palīdzēt policijai aizturēt iespējamos ļaundarus. Šādos gadījumos aicinām nekavējoties zvanīt 110!