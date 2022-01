Neseno bezdarbnieku vidū teju puse nav vakcinējusies

Kopumā bezdarbnieka statusu minētajā periodā ieguvuši 24 114 cilvēki.

Lielākais nevakcinēto bezdarbnieku īpatsvars attiecīgajā laikā novērots nedēļā no 15.novembra līdz 21.novembrim, kad pret Covid-19 nevakcinēto īpatsvars sasniedza 62%. Nedaudz vairāk par pusi jeb 53% no kopējā bezdarbnieku skaita pret Covid-19 nevakcinēto reģistrēti nedēļās no 18.oktobra līdz 24.oktobrim, no 25.oktobra līdz 31.oktobrim, kā arī nedēļā no 8.novembra līdz 14.novembrim.

Skaitliski visvairāk pret Covid-19 nevakcinētu bezdarbnieku reģistrēts nedēļās no 1.novenbra līdz 7.novembrim un nedēļā no 29.novembra līdz 5.decembrim, kad to skaits pārsniedzis 2500.

Vērtējot bezdarbnieku statistiku pa nozarēm, visvairāk šādu statusu minētajā periodā ieguvušas personas, kuru pēdējā darbavieta bijusi tirdzniecībā - 3219, no kuriem pret Covid-19 vakcinēti bijuši 53%, seko apstrādes rūpniecība, kur bezdarbnieka statusu ieguva 2611 cilvēki un 55% pret Covid-19 bija vakcinēti.

Būvniecības nozarē bezdarbnieka statusu no oktobra vidus līdz janvāra sākumam ieguvušas 2477 personas, no kurām pret Covid-19 vakcinēti 68%, valsts pārvaldē un aizsardzībā - 1901 cilvēks (37% vakcinēti pret Covid-19), transporta un uzglabāšanas jomā - 1133 cilvēki (56% vakcinēti pret Covid-19), lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā - 1037 (66% vakcinēti pret Covid-19).

Mazāk par 1000 bezdarbniekiem reģistrēti izmitināšanas un ēdināšanas nozarē (64% vakcinēti pret Covid-19), administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā (60% vakcinēti pret Covid-19), veselības un sociālās aprūpes jomā (46% vakcinēti pret Covid-19), izglītības nozarē (39% vakcinēti pret Covid-19), rūpniecībā (61%), informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu nozarē (67%.

Kā tika vēstīts, no 15.decembra darba pienākumus klātienē jebkurā nozarē pildīt var tikai pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 izgājušas personas. Vienlaikus publiskajā sektorā nodarbinātajiem un tādiem darbiniekiem, kuriem ir īpaši tuvs kontakts ar klientu, šāda prasība ir spēkā jau kopš 15.novembra.