Rīgas domniekam domāto kukuli piesavinājies politikai tuvais Edvīns Kočāns

Iepazīstoties ar kriminālprocesa materiāliem, “de facto” noskaidroja, ka sodītais ir Kočāns. Viņš vēl nesen ieņēma vadošus amatus “Latvijas Dzelzceļā” (LDz), bet pēc tam kļuva par Rīgas sabiedriskā transporta kontroles sistēmas apkalpojošās firmas “SW Baltics” darbinieku. No uzņēmuma vadības saņemto naudu Kočāns patiesībā notērējis savām vajadzībām – visticamāk, auto līzinga nomaksai vai dārza traktora pirkšanai, secināja KNAB.

Edvīns Kočāns ar politiku un transporta nozari ir saistīts diezgan sen. Kādreiz viņš ir bijis pietuvināts “tēvzemiešiem” – 2009.gadā satiksmes ministra Kaspara Gerharda (NA) laikā viņš kļuva par “Latvijas Dzelzceļa” valdes locekli. Pirms astoņiem gadiem Kočāns bija starp partijas “Latvijas attīstībai” dibinātājiem. 2020.gada vasarā viņš zaudēja LDz Elektrotehniskās pārvaldes vadītāja amatu, bet tad tika uzaicināts strādāt akciju sabiedrībā “SW Baltics” par valdes padomnieku.

Uzņēmumu, kas iepriekš saucās “Swarco Baltics”, savulaik dibināja starptautiskā “Swarco” grupa, bet nu pastarpinātais īpašnieks ir uzņēmuma vienīgais valdes loceklis, Lietuvā dzīvojošais ASV pilsonis Tods Deivids Svensons. Latvijā ikdienas darbus vada padomes priekšsēdētāja vietnieks Andris Tīfentāls, kurš mēdz pildīt arī Svensona tulka funkcijas.

Saskaņā ar lietas materiāliem, pagājušā gada martā Kočāns tikās ar Svensonu un Tīfentālu restorānā “Laivu centrs” Daugavas krastā Zvirgzdusalā. Kočāns zināja, ka kopš 2018.gada “SW Baltics” ir noslēgts līgums ar “Rīgas satiksmes” (RS) meitasuzņēmumu “Rīgas acs”. Par integrētās sakaru sistēmas atbalstu un tehnisko apkopi “SW Baltics” no “Rīgas acs” ik mēnesi saņem vairāk nekā 200 tūkstošus eiro. Līgums ir spēkā līdz 2023.gada maijam, bet uzņēmumā tolaik bija bažas, ka to varētu lauzt ātrāk.

Kočāns sarunā restorānā lika noprast, ka viņam esot ļoti labas attiecības ar Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju Olafu Pulku (JV), kurš varot ietekmēt to, ka līgums netiks pārtraukts. Vajagot “iedot pieci”, kas būtu “prezents” Olafam, tā nodrošinot veiksmīgu sadarbību arī nākotnē, klāstīja Kočāns. Tīfentāls Svensonam arī esot iztulkojis, ka esot vajadzīgi pieci tūkstoši. Saskaņā ar apsūdzību, turpat restorānā Svensons naudu Kočānam arī esot iedevis.

No lietas materiālos esošajām pāris Kočāna telefonsarunām ar Pulku redzams, ka patiesībā viņi ir attāli paziņas, kas vien redzējušies Satiksmes ministrijas gaiteņos laikā, kad Pulks strādājis “Pasažieru vilcienā”. Kočāns 2021.gada pavasarī vairākas reizes mēģināja pierunāt Pulku tikties, lai pastāstītu par “SW Baltics” iecerēm, kam Pulks galu galā piekrita – publiskā vietā pie Saktas puķu tirgus. Tikai rudenī, kad KNAB jau bija uzsācis kriminālprocesu un aizturējis Kočānu, Pulks uzzinājis, ka ticis piesaukts saistībā ar kukuli.

“Man viens pazīstams cilvēks lūdza, vai es nevaru aprunāties, jo viņam bija it kā kaut kādas problēmas – nezinu, ar “Rīgas aci”, vai tur jāturpina līgums vai lauž kaut ko, es jau nianses vairs neatceros. Saprotiet, tādas situācijas ir diezgan bieži – Rīgas dome, uzņēmumi, ir sarežģīta sistēma, un dažreiz gadās, ka tiešām tur ir kaut kādas saziņas problēmas, ka nevar viens otru saklausīt vai izdzirdēt. Un tad derētu varbūt šādu cilvēku uzklausīt, un, ja tas ir kas noderīgs, tad palīdzēt. Skaidrs, ka šajā brīdī bija tā informācija, es nodevu to RS vadībai, lai viņi izlemj, vai tā viņiem ir noderīga vai nē,” savu tikšanos ar Kočānu skaidro Pulks. “Ir sen runāts par visādiem lobiju reģistriem. Man nebūtu nekādas problēmas arī kaut kādā tādā atzīmēties, ka es esmu ar kādu ticies. Tā kā, es vēlreiz saku, tas nebija nekas slēpjams, un tas, ka viņš tur bija kaut ko tur sliktu iecerējis – tās ir viņa problēmas, un par to viņš sodu ir saņēmis.”

KNAB izmeklēšanā konstatēja, ka jau nākamajās dienās pēc tam, kad Kočāns dabūja no “SW Baltics” vadības naudu, viņš sazinājās ar sava auto “BMW X5” līzinga kompāniju un iemaksāja piecus tūkstošus eiro. Arī neilgi pēc tam notikušo dārza traktora pirkumu par 2800 eiro KNAB vērtēja kā kukulim paņemtās naudas tēriņus. Kočāns, kas oktobrī pēc aizturēšanas savu vainu noliedza, decembrī prokuratūrā to tomēr atzina. Lieta tika izlemta ārpus tiesas, prokurora priekšrakstā par sodu piespriežot viņam 12 tūkstošu eiro naudassodu.

Sarunā ar “de facto” Kočāns gan stāsta, ka notikušais bijis vien pārpratums: “Nu tur mums notika domstarpība. Es negribēju vairāk nekādas problēmas ne sev, ne ģimenei, tāpēc es... Kā sanāca, tā sanāca. Kā jums pateikt precīzāk... Nomaksāju sodu, ko man piesprieda, un, es atvainojos, vienkārši lai tas starpgadījums netraucētu. Diezgan reputācija un viss pārējais, teiksim, var paslīdēt. (..) Tāds starpgadījums, kuru es pat nezinu, kā komentēt, jā, teiksim. Nekāda, teiksim, kā jūs sakāt, kukuļošana nebija plānota, pavisam savādāk...”

Lūgts skaidrot, kāpēc saviem “SW Baltics” kolēģiem stāstījis, ka vajagot iedot “prezentu” un “iedot pieci”, Kočāns ir izvairīgs: “Nē, nē, redziet – ņemot vērā, ka man nav tās stiprās angļu valodas zināšanas, teiksim, un līdz ar to es domāju, ka tur pārpratumi sanāca. Bet, lai netaisītu nekādu ažiotāžu, es piekritu, ka es vainīgs, un gāja pretī tiesībsargājošās iestādes.”

Kriminālprocess par kukuļdošanu tika sākts arī pret “SW Baltics” valdes locekli Todu Svensonu, taču decembra sākumā KNAB to šai daļā izbeidza, jo nevarēja iegūt nepārprotamus pierādījumus, ka Svensons naudu iedevis tieši priekš kukuļa. Uzņēmumā komentārus par šo lietu nesniedza – telefoniski gan padomes priekšsēdētāja vietnieks un sarunā ar Kočānu klāt esošais Tīfentāls, gan padomes priekšsēdētāja un Toda Svensona sieva, Lietuvas pilsone Vaiva Svensone runāt atteicās. Arī “SW Baltics” biroja ēkā neviens vadības pārstāvis nebija sastopams, un bez atbildēm palika arī rakstiskie jautājumi.

Tikmēr “Rīgas acs” valdes loceklis Edgars Bebris, kas šai amatā ir kopš pagājušā gada aprīļa, “de facto” rakstiski apliecināja, ka līgums ar “SW Baltics” joprojām ir spēkā, taču šobrīd “Rīgas acs” ir uzsākusi iekārtu uzturēšanas līguma iepirkuma procedūras sagatavošanas darbus. Kā kriminālprocess varētu ietekmēt nākotnes sadarbību ar “SW Baltics”? Bebris skaidro, ka“Rīgas acs” korporatīvās pārvaldības politika paredz izvairīšanos no negodprātīgiem darījumu partneriem vai partneriem ar sliktu reputāciju.

Arī no “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājas Džinetas Innusas teiktā noprotams, ka nākotnē sadarbība ar “SW Baltics” ir maz ticama. Innusa, kas savulaik ieņēma vadošus amatus Satiksmes ministrijā un pazīst Kočānu no tiem laikiem, stāsta, ka Kočāns kā “SW Baltics” pārstāvis pagājušajā gadā bija pieteicies uz vizīti arī pie viņas. Tā notika viņas darba kabinetā.

“Kopš es šeit strādāju, mani dažādos veidos uzrunā dažādi bijušie kolēģi, tieši un netieši saistīti kolēģi, protams, jo, strādājot Satiksmes ministrijā, ir diezgan plašs kontaktu loks, protams,” stāsta Innusa. “Visas šīs, teiksim tā, nekonkrētās sarunas par potenciālām sadarbībām – tādas ir bijušas, bet tādām patiesībā nav izšķirošas nozīmes lēmumu pieņemšanā, kādi ir RS turpmākie plāni attiecībā uz savām informācijas sistēmām.”

Šobrīd RS interesēs esot saņemt savā īpašumā visas iekārtas, par kurām gadu garumā “SW Baltics” ir maksātas tik lielas summas, uzsver Innusa: “Līguma izbeigšana ir vērtēta. Līguma izbeigšana maksātu vēl dārgāk nekā līdz šim samaksātā summa. To mēs esam vērtējuši no tāda aspekta, vai mēs, pirmkārt, varam līgumu lauzt, otrkārt – ko tas nozīmētu RS flotes pārvaldībai. Vai mēs varētu nodrošināt kustības vadību un kas notiktu ar iekārtām. (..) Arī – vai mums ir ar ko aizvietot? Jo, ja nav, ar ko aizvietot, un nav, kā tūlīt alternatīvos veidos nodrošināt to pašu procesu organizēšanu, tad mēs nevaram atteikties. Un šis ir viens no šādiem gadījumiem, kad faktiski RS ir zināmā mērā iedzīta stūrī, jo mums šo sistēmu vajag – bez tās nevar nodrošināt šāda apjoma transporta parka pārvaldīšanu. Un tieši tāpēc – līgums beigsies, un punkts.”

“de facto” vēsta, ka Kočāns sarunās ar saviem kolēģiem jahtkluba restorānā arī lielījies gan ar saviem politiskajiem kontaktiem, gan klāstījis, ka drīzumā kļūšot par padomnieku Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kas tā arī nenotika. Ropažu novada domes vēlēšanās 2021.gada vasarā viņš palika pirmais aiz strīpas “Latvijas attīstībai” sarakstā. Oktobrī Kočāns no partijas gan ir izstājies un vairs neplānojot ņemt domes deputāta mandātu, ja tāda iespēja radīsies.