Sieviete ar bērniem. (Foto: LETA)

Būtiskas izmaiņas ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem no 2022.gada

No 2022. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam persona saņem ģimenes valsts pabalstu, portālu Jauns.lv informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Līdz 31. decembrim pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis.