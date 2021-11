Kā “Jaunās paaudzes” līderis Ļedjajevs dievkalpojumā ārdījās dusmās un lamāja likumsargus. VIDEO. FOTO

Novembra sākumā notikušais ticīgo saiets “Jaunās paaudzes” galvenajā ēkā Šampēterī, Irlavas ielā, it nebūt neatgādināja noskaņu kādu vairums no mums pieraduši redzēt vai baudīt kristiešu dievkalpojumos. Par to liecina draudzes un tās līdera Alekseja Ļedjajeva ieraksti sociālajos tīklos par 3. novembra vakara sapulci-dievkalpojumu. Uz to bez harizmātiskajiem evaņģēlistiem bija ieradušies arī policisti, lai sanāksmi pārtrauktu, jo pretēji valdības rīkojumam ārkārtējās situācijas laikā notika publisks pasākums, kas nebija pieļaujams Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā.

Vispirms sanāksmē skanēja Dievam veltīta dziesma, kur solistes dziedājumā ik pa brīdim iespraucās neizprotamā Ļedjajeva “runāšana mēlēs” un ne visai profesionālā repošana. Jāteic, ka vēlāk dievkalpojuma jeb uzrunas policistiem laikā Ļedjajevs likumsargiem veltīja vēl vairākus neizprotamus teikumus “mēlēs”, kuri ne nekādīgi nav ierakstāmi policijas protokolos. Pēc dziesmas draudzes līderis nokliedzās “Dievs, svētī Latviju!” un krievu valodā painteresējās, vai publikā ir arī kāds latvietis: "Ei, latiši zdes jestj?” (“Ei, latvieši te ir?”), aicinot viņus pacelt rokas, kam sekoja viņa krievu valodā vadītā “evaņgelizācija likumsargāšanas orgāniem”.

Aleksejs Ļedjajevs skandalozajā 3. novembra vakara “Jaunās paaudzes” dievkalpojumā (viņa “izskaidrošanās” ar likumsargiem – no 14:30 min.):

Šajā “evaņģelizācijā” bija mazāk Dieva vārdu vai Bībeles skaidrojuma, bet gan izkliegti pārmetumi mūsu valsts vadībai un kārtības sargiem, ka Latvija pārvērsta par “koncentrācijas nometni” un striktie Covid-19 ierobežojumi esot nelikumīgi un bezmērķīgi, jo “vakcinētie slimo tāpat kā nevakcinētie”, ka epidemioloģiskie drošības pasākumi un publisko pasākumu apturēšana esot genocīds un terors pēc pret tautu.

"Jaunā paaudze" māca, kā neieslīgt depresijā represiju apstākļos:

Ļedjajevs teju nolādēja kārtības sargus, kuri bija ieradušies pārtraukt dievkalpojumu, kurā piedalījās vairāki desmiti cilvēku, sakot, ka viņi īsteno “lielāko noziegumu”, kāds vien iespējams, un par to no skatuves “žēlojās Dievam”, kurš, pēc viņa pārliecības, nekavēsies sodīt tos, kuri iestājas pret Dieva tautu, kurai neviens nevar aizliegt pulcēties. Pēc tam, kad viņš policistus bija nodevis “Dieva rokās”, Ļedjajevs acīmredzami saniknots nolika jeb gandrīz nosvieda mikrofonu uz runātāja pults un nozuda no skatuves.

“Jauno paaudzi” nebiedē ne pandēmija, ne prokuratūra:

Jauns.lv jau rakstīja, ka ģenerālprokurors Juris Stukāns Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā iesniedza pieteikumu ar prasību pārtraukt sektas “Jaunā paaudze” darbību. Oficiāli iesniegumā pieprasīts izbeigt divas reliģisko organizāciju – “Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze” Rīgas draudzes” un “Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze”” darbību, bet patiesībā tā ir viena un tā pati, kuru vada skandalozais reliģiskais darbonis Aleksejs Ļedjajevs.

Ģenerālprokurors uzskata, ja “Jaunajai paaudzei” jāaizliedz veikt jebkādus publiskus pasākumus klātienē, tai skaitā dievkalpojumus, neatkarīgi no pasākuma norises vietas. Kā iemesls minēts prokuratūras pārbaudē konstatētais, ka, pretēji normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ievērot sociālo distancēšanos un citus pasākumus, “Jaunās paaudzes” Rīgas draudze ne mazāk kā sešas reizes 2021. gada laikā pieļāvusi publiskus pasākumus ar dalībnieku piedalīšanos, neraugoties uz to, ka par šādiem pārkāpumiem tikuši piemēroti administratīvie sodi. Piemēram, 27. oktobrī bija sapulcējušies ap 50, bet 31. oktobrī – ap 150 cilvēku. Savukārt, 3. novembrī – apmēram 30. Oktobrī pret “Jauno paaudzi” jau divas sastādīti administratīvie protokoli par epidemioloģisko noteikumu neievērošanu, par ko draud sods līdz 5000 eiro.