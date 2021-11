Dievkalpojumu translācijām no neparedzētiem līdzekļiem piešķirs 25 486 eiro

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 2021.gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija. Savukārt laika posmā no 21. oktobra līdz 14. novembrim reliģiskās darbības veikšanas vietas ir atvērtas tikai individuāliem apmeklējumiem un reliģiskās darbības veikšanas vietu darba laiks ir stingri noteikts, proti, no plkst.6 līdz plkst.19.

Kā norāda Tieslietu ministrija (TM), laikā, kad ir noteikti šie stingrie pulcēšanās ierobežojumi, norisinājās ikgadējie latviskās dzīvesziņas gadskārtu svētki - Mārtiņi, kad lielai daļai Latvijas sabiedrības bija liegta iespēja piedalīties šo nozīmīgo gadskārtas rituālos klātienē. Tādējādi, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju kaut attālināti piedalīties šo nozīmīgo svētku atzīmēšanā, tika uzrunāti sabiedriskie mediji, taču tie nerada iespēju operatīvi reaģēt uz situācijas izmaiņām un ieviest zināmas korekcijas jau apstiprinātajās programmās. Tādēļ risinājums tika rasts, piesaistot komerciālos medijus.

Arī TM, lai mazinātu iespējamos cilvēku kontaktus, ir mudinājusi reliģiskās organizācijas uzrunāt iedzīvotājus, aicinot tos vakcinēties, palikt mājās un piedalīties dievkalpojumos attālināti, izmantojot tostarp interneta, televīzijas un radio starpniecību. Lai gan reliģisko darbību veikšanas vietas nav slēgtas un ir pieejamas individuāliem apmeklējumiem, ievērojot citus drošības pasākumus, šobrīd liela daļa reliģisko organizāciju izmanto dažādas tehnoloģijas, lai nodrošinātu to veikto reliģisko darbību sasniedzamību, piemēram, nodrošina dievkalpojumu tiešraidi interneta vidē.

TM, apzinoties to, ka ne visām reliģiskajām savienībām un to draudzēm ir šādas tehniskās iespējas, sadarbībā ar reliģiskajām savienībām ir sagatavojusi mājsēdes laikā nepieciešamo dievkalpojumu kā arī reliģisko svētku - Mārtiņu - translāciju sarakstu.

TM uzskata, ka krīzes laikā iedzīvotājiem it īpaši nepieciešams atbalsts un garīgā palīdzība, ko sniedz reliģiskās organizācijas, tāpēc ir svarīgi epidemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ sniegt ticīgajiem iespēju piedalīties dievkalpojumos attālināti.