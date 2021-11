Kā samazināt savu milzīgo elektrības rēķinu? Vienkārši, bet efektīvi padomi, kas noderēs katrai mājsaimniecībai

"Šis jautājums ir aktuāls ne tikai mums darbā, bet arī apkārt. Tas ir interesanti arī manai māmiņai, citiem ģimenes locekļiem un draugiem. Īstenībā pēdējā laikā diezgan daudzi man jautā, kā ietaupīt.

Ja mēs skatāmies no vienkāršajām lietām, ko mēs katrs varam ietekmēt, tad ir pāris lietu, kas nedaudz saistās ar paradumu maiņu, bet jebkurā gadījumā tas ir labākais veids, kā mēs varam ietekmēt savu rēķinu šobrīd šajos apstākļos," viņa sacīja.

Uzlikt vākus katliem un pannām

"Pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir ēst gatavošana. Šajos apstākļos pārsvarā mēs visi gatavojam mājās. Ja mēs izmantojam elektriskās plītis, piemēram, elektrisko virsmu, tad lietojam pannām un kaltiem vākus. It kā zināma patiesība, bet bieži vien mēs ar to grēkojam. Bieži vien mēs vēl ieslēdzam nosūcēju, kas visus tvaikus uzsūc, neuzliekam vākus un tērējam laiku un enerģiju ēdiena pagatavošanai," Japina-Gofmane teica.

Lietojot cepeškrāsni, piemēram, gatavojot cepeti, to varam izslēgt nedaudz ātrāk pirms noteiktā laika, jo kādu brīdi krāsnī turpina saglabāties karstums.

"Ja mēs to darīsim regulāri, nevis vienu reizi gadā, nedaudz pamainīsim savus ieradumus, tad kripatiņu pa kripatiņai savāksies ietaupījums."

Uzvārīt ūdeni tikai vienai tējas krūzītei

Ļoti līdzīgs piemērs ir ar elektriskajām tējkannām. "Es varu godīgi atzīties, ka man pašai tas bija pārsteigums. Bērnībā bija pierasts, ka pielēju pilnu tējkannu un vārīju ūdeni arī tad, ja vajadzēja tikai vienu krūzīti tējai. Īstenībā tas ir ļoti liels elektrības patēriņš.

Ja mēs šobrīd zinām, ka dzersim vienu krūzīti tējas, mēs tējkannā arī ielejam tikai vienu krūzīti ūdens, ko mums vajag. Šis, man liekas, man pašai bija lielākais mīts, ka es taču vārīju vairāk, lai būtu efektīvāk, lai būtu mazāk patērēta elektrība! Bet ir pilnīgs pretstats. Daudz lielāka elektrības jauda patērējas, lai uzvārītu lielo ūdens daudzumu, kuru pēc tam vārīsim vēl otro, trešo un ceturto reizi. Visu laiku patērējas elektrība."

"Enefit" privātpersonu klientu segmenta pārdošanas vadītāja Marta Japina-Gofmane. (Foto: Publicitātes)

Daudzu elektrisko tējkannu tilpums ir 1,5-1,7 litri, bet tējas krūzītei taču pietiek ar 200-250 ml ūdens. "Tā liekas maza lietiņa, bet es pati pie tā šobrīd ikdienā piedomāju un ievēroju."

Tējas termoss uz darba galda

Tomēr, ja sanācis izvārīt vairāk ūdens, nekā tajā brīdī nepieciešams, var nebēdāties, bet gan pagatavot tēju lielākā termosā. "Es citreiz uztaisu tēju un ieleju termosā. Šobrīd, strādājot no mājām, man ik pa laikam gribas silto tēju. Vasara ir beigusies, ūdens dzeršanas sezona ir beigusies, bet gribas kaut ko siltu. Man pie darba galda vienmēr stāv termosiņš ar tēju un līdz ar to man nav jāvāra vai jāsilda tēja visu laiku. Tas ir maziņš triks, ko es pati izmantoju."

Ātri uzsildīt ēdienu

Turpinot runāt par virtuves zonu, Japina-Gofmane aicināja pagatavot ēdienu nedaudz lielākā daudzumā, nekā nepieciešams konkrētajā ēdienreizē, bet pēc tam otrā dienā to pašu uzsildīt pusdienās vai vakariņās, izmantojot mikroviļņu krāsni.

"Kam ir mikroviļņu krāsns, izmantojiet tās! Tas ir energoefektīvākais ēdiena uzsildīšanas veids, kam ir viszemākais enerģijas patēriņš. Pagatavojiet nedaudz vairāk ēdiena, lai pēc tam nākamajā dienā, pusdienas vai vakariņas ēdot, to uzsildītu mikroviļņu krāsnī. Tas ir ātrākais veids, kā tikt pie silta ēdiena."

Ledusskapis ar apzīmējumu A++

Tām ģimenēm, kas šobrīd iekārto mājvietas un izvēlas dažādas elektroiekārtas, būtu vērtīgi iepazīties ar to energoefektivitāti. "Iegādājoties jaunas iekārtas, pievēršam uzmanību energoefektivitātes burtiem. Tie var būt no A līdz G. Jo tuvāk pie alfabēta sākuma (var būt arī A burts un vairāki +), jo iekārta patērēs mazāk elektroenerģijas darbības laikā.

Ja tas ir mūsu mājoklis, gribam būt ilgtspējīgi un ilgtermiņā ietaupīt, tad jāsaprot, ka šobrīd iekārta maksās nedaudz vairāk, bet gadu laikā tas noteikti atpelnīsies tieši uz elektrības patēriņu, uz to, ar kādu jaudu strādās visas iekārtas."

Jaunu vai lietotu sadzīves tehniku?

Runājot par lietotām elektroierīcēm un to iegādi, Japina-Gofmane atzina, ka katram cilvēkam vispirms jāņem vērā savs finansiālais stāvoklis.

"Ne visiem ir iespēja ilgtermiņā uzkrāt un nopirkt jaunu iekārtu. Taču jāņem vērā fakts, ka, jo vecāka tehnika, jo tā patērēs vairāk elektroenerģijas, salīdzinot ar ierīcēm, kas atbilst mūsdienu standartiem. Bet arī lietotajām elektroiekārtām var atrast interneta resursos informāciju par konkrētā modeļa energoefektivitāti. Iespējams, var iegādāties tādu, kas ir gan pietiekami energoefektīva, gan nemaksās kaudzi naudas. Tas noteikti būs vēl viens plusiņš, ja mēs izvēlamies kaut ko no lietotās tehnikas."

Jaunās LED spuldzes

Bet, domājot par mājokļa iekārtošanu un uzlabošanu, noteikti jāpiemin spuldzes. "Būtisks elektrības zaglis ir vecās spuldzes. Tas atkal ir stāsts par to, ka varbūt jaunās LED apgaismojuma spuldzītes šobrīd ir nedaudz dārgākas, bet tās var līdz pat 80% samazināt elektrības patēriņu.

Nevajag mainīt visas uzreiz vienā dienā. Sākam pamazām! It sevišķi, ja līdzekļi neatļauj visu uzreiz nomainīt. Sākam ar virtuvi. Vienu mēnesi nopērkam spuldzītes virtuvei, citā mēnesi atkal nākamajai istabai. Ciparos ir balstīts apgalvojums, ka LED apgaismojums ļoti ietaupa elektrības patēriņu, salīdzinot ar vecajām spuldzēm."

Galda lampa pie datora

Covid-19 pandēmijas laikā, kad daudz cilvēku strādā mājās, ieteicams darboties mājokļa gaišākajā daļā. "Arī es pati istabā atrodu gaišāko stūrīti, kurā nākt un darboties pie datora. Man ir visi aizkari atvērti, es laižu saules gaismu iekšā un ikdienas darbībām izvēlos istabas gaišākās vietas. Līdz ar to man nav atsevišķi jādarbina lielais istabas apgaismojums vai galda lampa."

Bet ko darīt tumšākās dienās? "Kad ir tumšākas dienas, noteikti labs ieteikums ir darba vajadzībām izmantot mazo galda lampu. Pirmkārt, tas ir daudz labāk veselībai, jo nav ēnojuma. Darbā ar datoru tas ir būtiski. Mēs uzlabojam savu veselības un redzes stāvokli. Tāpat mēs nepatērējam tik daudz elektrības, kā slēdzot lielo apgaismojumu, kas vajadzīgs visas istabas izgaismošanai."

Telpā neviena nav, bet lampas nav izslēgtas

"Enefit" pārstāve arī pastāstīja par dažādu gaismas avotu nepārtrauktu darbošanos, neskatoties uz to, vai kāds vispār ir telpā. "Ja mēs nomainām LED spuldzītes un ja mums ir ģimene, kurā ir bērni, kas skraida pa visām istabām (vienu minūti viņi ir tur, bet nākamajā minūtē jau citur), tad no gaismas slēgāšanas iekšā un ārā mēs tik lielu efektu uz taupību nejutīsim.

Bet, ja mums ir vecās spuldzes un ja saprotam, ka tajā istabā kādu laiku neatradīsimies, tad, protams, mēs aiz sevis izslēdzam gaismu. Man pašai ir 4,5 gadus veca meita, un ir patīkami, ka viņa redz, kā mēs izslēdzam gaismu. Viņa man aizrāda: "Mammu, mēs taču saudzējam dabu!" Ir skaidrs, ka arī nepatērētā elektrība noteikti ir pozitīva ziņa dabai. Kaut kur mēs nesaražojam, nepaņemam elektrību un mums nevajag to ražot vēl."

Ir labs ieradums, ja visi mājsaimniecības locekļi aiz sevis izslēdz gaismu. "Protams, ja dzīves ritms ir tāds, ka ik pēc minūtes bērni maina lokācijas vietu, tad nekas traks nenotiks, ja mums ir LED spuldzes un minūti gaisma padegs."

Vēl viena iespēja, kā ietaupīt, ir aprīkot gan iekštelpu, gan āra apgaismojuma sistēmas ar spilgtuma regulēšanas un kustību sensoriem, kas ieslēgs gaismu tikai tad, kad tā nepieciešama.

Vai veļa jāmazgā ilgi un 60 grādos?

Domājot par elektrības taupīšanu, der analizēt arī savus veļas mazgāšanas paradumus. "Man kā Padomju laika cilvēkam ir ierasts uzskats: jo karstāks ūdens, jo vairāk baciļu izmazgā, tāpēc veļa jāmazgā 60 grādu temperatūrā. Kaut kādas tādas vēsturiskās dogmas manī ir iesēdušās."

Bet patiesībā jāsaprot, ka vairums mūsdienu cilvēku strādā darbu, kurā drēbes nenotraipās un nav ļoti netīras. Tās mierīgi var izskalot 30 grādu temperatūrā īsākajā programmā. Drēbes nav tik notraipītas, ka būtu vajadzīga ilgstoša mazgāšana augstā ūdens temperatūrā.

"Ir milzīga atšķirība, vai mēs veļas mašīnu darbinām 30 grādu mazgāšanas režīmā un, iespējams, ātrajā izskalošanā vai mēs to darbinām 60 grādu temperatūrā un ilgāku laiku."

Piecas reizes pustukšu veļas mašīnu

Tāpat jāpavēro, cik daudz drēbju tiek ielikts veļas mašīnā. "Pamēģinām pakrāt tik daudz netīro drēbju, lai veļas mašīna ir pilna. Nedarbinām to piecas reizes pustukšā gājienā. Pakrājam, lai labāk ir divas pilnas reizes un 30 vai 40 grādos. Ja mēs mēneša griezumā skatāmies, tas noteikti samazinās elektrības rēķinu."

Ietaupīt resursus ar trauku mazgājamo mašīnu

Sabiedrībā valda stereotips, ka trauku mazgājamās mašīnas patērē daudz ūdens un elektrības, bet patiesībā, ja ģimene sakrāj ar traukiem pilnu mašīnu un mazgā tos reizi dienā, tad veidojas būtisks resursu ietaupījums.

"Turklāt, jo augstākas klases ir trauku mazgājamā mašīna, jo tas ir daudz saudzīgāk dabai un elektrības rēķins nepieaugs. Mēs arī krietni ietaupām ūdeni tādā veidā."

Visu laiku mirgo mazas gaismiņas

Vēl būtu jāpadomā par ierīcēm, kurām pat "guļošā režīmā" ("standby mode") mirgo un spīd dažādas mazas gaismiņas. Piemēram, mēs it kā izslēdzam televizoru, bet "guļošajā režīmā" tam visu laiku mirgo sarkanā gaismiņa.

Ja mēs dodamies prom no mājām uz ilgāku laiku, būtu vērtīgi pilnīgi izslēgt šīs elektroierīces, atvienojot tās no elektrības. "To es daru arī pati. Tā kā mēs ar bērnu brīvdienās daudz laika pavadām ārpus mājām un pie dabas, es elektroierīces slēdzu ārā pavisam. Piemēram, mikroviļņu krāsns lampiņas, kamēr tā nestrādā, tāpat deg un kaut ko patērē. Ja es to katru dienu neizmantoju visu laiku, tad es to izrauju no elektrības."

Atslēgt boileri vai nē?

Arī par ūdens boileru darbību ir vērts padomāt - atvienot to no elektrības, aizbraucot uz ilgāku laiku, vai tomēr atstāt to darbojoties? "Ir jāskatās, cik energoefektīvs ir konkrētais boileris. Tā vienmēr ir ziņa numur viens. Viedokļi šajā jautājumā dalās. Atceros, ka mans tētis bērnībā vienmēr rāva ārā boileri no elektrības, ja kādu laiku nebijām mājās, bet, kad atgriezāmies, viņš atkal slēdza boileri iekšā, lai uzkarsētu ūdeni, kad gājām vannā.

Tas ir atkarīgs no paradumiem. Ja ģimenē ir bērni, siltais ūdens ir vajadzīgs praktiski visu laiku. Ja boileris ir vienīgais siltā ūdens avots, tad es teiktu: ja tas ir pietiekoši energoefektīvs, tad mēs varam atstāt to darbojamies. Bet, ja mēs zinām, ka mūsu paradums ir tāds, ka mēs vannā ejam vai karsto ūdeni no boilera lietojam tikai reizi trīs dienās, tad, protams, mēs to varam arī atslēgt uz ilgāku laiku."

Boileri noteikti var atslēgt, dodoties ilgākā ceļojumā vai izbraucienā, jo pretējā gadījumā tas visu laiku patērē elektrību, lai uzturētu siltu ūdeni.

Ieskatīties saldētavā

Domājot par elektrības rēķinu, ir vērtīgi ieskatīties arī saldētavā. Kad saldētavā redzama liela ledus kārtiņa, tad saldētava sāk darboties intensīvāk un patērēt vairāk elektrības.

"Tāpēc pavērojam saldētavu - tad, kad ledus kārtiņa ir biezāka par 1-2 cm, tad vajadzētu to nedaudz atkausēt. Tādā veidā tā atkal strādā normālā režīmā un noteikti taupa elektrību, jo tai nevajag papildus jaudu, lai saldētu. Ledus kārtiņa traucē saldēt un tāpēc saldētava automātiski ražo vairāk aukstuma."

Laukā ar lukturīšiem

Lai tumšajos vakaros nebūtu jāsēž istabās, ģimenes ar bērniem ir aicinātas doties laukā un aktīvi darboties. Japina-Gofmane vakaros iepriecina savu meitu, dodoties ārā ar lukturīšiem un spēlējot dažādas spēles, piemēram, meklē noteiktas lietas. Tādā veidā iespējams "nošaut divas zaķus ar vienu šāvienu": aktīvi darboties laukā un nepatērēt elektrību.

Bet, ja bērnam vakaros ir bail no tumsas, tad labāk atstāt degot gaismas virtenītes vai lampiņu, kas darbojas ar baterijām nevis elektrību. Tas ir gan drošāk, gan maciņam draudzīgāk.

Nevēdināt un nekurināt vienlaikus

Savukārt, ja mājoklī ir elektriskā apkure, būtisks ietaupījums radīsies tad, ja regulēs gaisa temperatūru. Piemēram, pa dienu, kamēr spoži spīd saule, radiatorus var noregulēt uz zemāku temperatūru. Šobrīd pieejami elektriskie radiatori ar iebūvētu termostatu, kas ieslēdz radiatorus tikai tad, kad gaisa temperatūra noslīd zem vēlamās uzstādītās, nodrošinot ekonomisku elektroenerģijas patēriņu.

Arī vēdinot telpas, ieteicams samazināt siltuma patēriņu. "Ja ir iespējams, vispār nogriežam nost radiatorus, izvēdinām telpu un tikai pēc tam, ja ir vajadzība, ieslēdzam minimālu apkuri. Jo citādāk sanāk (īpaši, ja ir elektriskā apkures sistēma), ka mēs vēdinām un sildām vienlaicīgi. Ne šis, ne tas."

Arī siltās grīdas var ieslēgt tikai tad, kad nepieciešams, piemēram, pirms došanās vannā. Savukārt ikvakara zobu tīrīšanas laikā uz vannas istabas grīdas var uzklāt siltu paklājiņu.

Nedarbināt visu uzreiz

Vēl ieteicams mēģināt visas lielās elektroiekārtas nedarbināt uzreiz. Protams, katram mājoklim ir sava jauda, bet var gadīties, ka vienlaikus cepot cepeti, mazgājot šķīvjus trauku mašīnā un mazgājot veļu, var "izsist korķus", jo pietrūkst jaudas.

"Ja ir iespēja, labāk visas šīs darbības izkliedēt dienas garumā." Arī tas var samazināt elektrības rēķinu, īpaši lielākām mājsaimniecībām un mājokļiem.

To, cik jaudīgs elektrības pieslēgums nepieciešams mājoklim, nosaka tajā esošās elektroierīces un tas, cik daudzas no tām tiek lietotas vienlaicīgi. Dažkārt iespējams, ka mājoklim izvēlēts pieslēgums, kas neatbilst tā vajadzībām vai, tieši pretēji, ar pieklājīgu jaudas rezervi, kas patiesībā nav nepieciešama, un tādējādi par to pārmaksājam vismaz dažus eiro mēnesī.

Nemazina dzīves kvalitāti

Japina-Gofmane pauda uzskatu, ka visi šie iepriekš minētie ieteikumi nesamazina dzīves kvalitāti. "No savas pieredzes es neesmu izjutusi, ka man būtu kaut kas īpaši mainījies. Jā, sākumā ir jāpierod. Tas ir līdzīgi kā ar jebkuru lietu. Kad mēs mācamies siet kurpju šņores, tā sākumā šķiet Morzes ābece un paņem daudz laika, bet pēc tam tā ir tik automātiska darbība, ka mēs pat nepiedomājam pie tā, kā to darām. Mēs vienkārši izdarām un viss.

Līdzīgi ir arī ar šīm lietām. Gatavošana, gaismas izslēgšana, vāka uzlikšana, aizkaru atvilkšana jebkurā gadījumā, vai ir saulains vai mākoņains. Es vienkārši iegādājos veļas kasti, par kuru zinu: ja tā ir pusē, tad man sanāks pilna veļas mašīna."

Runāt ar bērniem

Speciāliste arī aicināja par elektrības patēriņu runāt ar bērniem. "Es ļoti daudz strādāju ar savu meitu, piemēram, skatījāmies grāmatās, kādu ietekmi šobrīd atstāj ražošana, gaisma, izplūdes gāzes no automašīnām. Es vairāk strādāju no praktiskā viedokļa. Man ļoti patika pagājušā ziema, kad beidzot bija sniegs." Viņa savai meitiņai stāstīja, ka bērnībā tik sniegotas bija visas ziemas, ka tolaik mazāk izmantoja mašīnas un dažādas ierīces.

"Ar viņu vienkāršā veidā runāju, kāpēc mums jāizslēdz gaisma - lai kaut kur nedarbinātu vēl vienu rūpnīcu, kas izlaiž gaisā dūmus, kas aizklāj saulīti, kas mūs vairs nevar sasildīt. Tas vairāk ir izglītojošs darbs."

Ieskatīties savā rēķinā

Un pēdējais ieteikums elektrības rēķina samazināšanai ir ieskatīties savos rēķinos un saprast, kādu cenu maksājam par vienu patērēto kilovatstundu. Patlaban ir brīvs elektrības tirgus un elektrību var iegādāties pie dažādiem tirgotājiem.

"Valsts noteiktās pamata izmaksas visiem ir vienādas, bet katram tirgotājam ir savas priekšrocības un sava cenu politika. Ir būtiski paskatīties,cik man šobrīd izmaksā viena kilovatstunda, un nebaidīties papētīt, kas notiek apkārt tirgū, ko piedāvā citi tirgotāji, kādu cenu viņi šobrīd piedāvā par vienu kilovatstundu. (..)

Ja manas izmaksas ir zem šobrīd tirgū piedāvātās cenas, ir ļoti labi, tā ir fantastiska iespēja, kas noteikti ietaupa. Tad labāk neko nemainīt. Bet, ja kādam ir zemākas izmaksas par vienu kilovatstundu, tad jāapzinās, ka šobrīd pārejas process pie cita tirgotāja ir ļoti vienkāršs. Citreiz pietiek tikai ar vienu zvanu, lai no nākamā mēneša jums būtu jauns līgums ar citām izmaksām," Japina-Gofmane rezumēja.