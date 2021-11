74% Latvijas iedzīvotāju sliecas atbalstīt obligātu atsevišķu nozaru vakcināciju pret Covid-19

No visiem 74% aptaujāto, kuri pauda atbalstu minētajai idejai, 54% norādīja, ka pilnībā atbalsta šādu ieceri, kamēr 20%, ka drīzāk atbalsta.

Tāpat 23% obligātu vakcināciju minētajās jomās neatbalsta. No tiem 15% to pilnībā neatbalsta, bet 8% - drīzāk neatbalsta. Tikmēr 3% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Biežāk obligātu vakcināciju pret Covid-19 atsevišķās jomās atbalsta sievietes - to sliecas atbalstīt 76% sieviešu un 73% vīriešu, bet neatbalsta attiecīgi 21% sieviešu un 25% vīriešu, kamēr vēl 3% sieviešu un 2% vīriešu konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Analizējot iegūtos rezultātus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas, autori secinājuši, ka biežāk obligātu atsevišķu jomu vakcināciju pret Covid-19 sliecas atbalstīt latvieši. Krievvalodīgo vidū to atbalsta 56% respondentu, kamēr latviešiem šis rādītājs ir 77%. Savukārt obligātu atsevišķu jomu vakcināciju neatbalsta attiecīgi 36% krievvalodīgo, no kuriem 18% - pilnībā neatbalsta, bet 18% - drīzāk neatbalsta, un 21% latviešu, no kuriem 7% to pilnībā neatbalsta, bet 14% - drīzāk neatbalsta. Konkrētu viedokli šajā jautājumā sniegt nevarēja attiecīgi 7% krievvalodīgo un 2% latviešu.

Raugoties pēc vecuma grupām, visbiežāk obligātu atsevišķu jomu vakcināciju pret Covid-19 sliecas atbalstīt jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem - šajā vecuma grupā 62% to pilnībā atbalsta, bet 20% - drīzāk atbalsta. Tāpat šādu ieceri atbalsta augstāks īpatsvars iedzīvotāju vecumā no 55 līdz 74 gadiem - šo respondentu vidū 61% pauž pilnīgu atbalstu, kamēr 18% - drīzāk atbalsta. Trešā grupa, kas visvairāk paudusi atbalstu šai iecerei ir iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem, no kuriem 55% to pilnībā atbalsta, bet 19% - drīzāk atbalsta. Iedzīvotāju vecumā no 35 līdz 44 gadiem gadījumā 45% aptaujāto pauduši, ka pilnībā atbalsta, kamēr 25% - drīzāk atbalsta.

Attiecīgi obligātu atsevišķu jomu vakcināciju pret Covid-19 neatbalsta 17% aptaujāto vecumā no 18 līdz 24 gadiem, 18% iedzīvotāju vecuma grupā no 55 līdz 74 gadiem, 22% vecumā no 25 līdz 34 gadiem un 26% vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Visbiežāk obligātu atsevišķu jomu vakcināciju pret Covid-19 neatbalsta iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 gadiem - kopumā tie ir 30%. Konkrētu viedokli šajā jautājumā nevarēja sniegt 1% līdz 4% respondentu katrā vecuma grupā.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju "Gemius", oktobra beigās aptaujājot 3109 respondentus.