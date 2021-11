Pavļuts: pēc mājsēdes beigām nevakcinētajiem atlaides nebūs

“Mēs pateicām, ka 15. novembrī mēs iesim no mājsēdes ārā, pat saprotot, ka dati nerādīs sevišķi labu ainu, bet mēs būsim novērsuši daudz lielāku pasliktinājumu. Mājsēdes jēga bija nepieļaut vēl lielāku saslimstības vilni, kurš tagad ir apstājies un sāk dilt, kā arī nepieļaut pārslodzes slimnīcās. No mājsēdes iesim ārā tajā pašā veidā kā iegājām – bija “zaļais režīms”, kurā tikai vakcinētiem un pārslimojošiem cilvēkiem būs pieejami dažāda veida pakalpojumi. Pamatā uz to mēs arī ejam. Tas, kas varētu mainīties – vairāk tiks izmantoti antigēnu eksprestesti, daudz vairāk. Nevakcinētiem cilvēkiem ir jārēķinās, ka nekādas atkāpes nebūs,” norāda Pavļuts.

Spēkā paliks pienākums publiskā sektorā strādājošajiem no 15. novembra būt ar sadarbspējīgiem sertifikātiem. Tie ir valsts un pašvaldību darbinieki, mediķi, skolotāji un citi.

“Pārējiem, klātienē klientu apkalpošanā iesaistītajiem, ir otrs datums – 15. decembris - arī to lūdzam nenokavēt,” aicina ministrs.

Uz jautājumu, vai obligātais pienākums vakcinēties pret Covid-19 neradīs sekas, piemēram, slēgtus mazos veikalus lauku reģionos, veselības ministrs atbild noraidoši: “Protams, kaut kādas sekas varētu būt, bet domāju, ka viņas būs mazākas nekā šobrīd kādam tās liekas. Es vienkārši zinu, kādi ir tie cipari – cilvēku skaits, kuri nebūs paguvuši līdz 15. novembrim vakcinēties. Tiksim galā! Un tie, kuri nebūs uzsākuši vakcināciju līdz šim termiņam, jārēķinās, ka nebūs nekādas atkāpes, būs atstādināšanas, kā paredzēts. ”

Pēc Pavļuta domām, ka iespējamās sekas saistībā ar tiem, kuri turēsies pretī vakcinācijai, ir daudz mazākas nekā tās grūtības, kuras jau tagad kā sabiedrība pārdzīvojam - 50 nāves dienā, noslēgta ekonomika, mājsēde, utt

“Es domāju, ka mums vairs nav izvēles. Tās nepatīkamās sekas ir daudz mazākas par tām šausmām, kas mums ir jānovērš,” uzskata veselības ministrs.