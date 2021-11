Lūdz palīdzību 18 gadus vecās Zanes trahejas rekonstrukcijas operācijas apmaksai

Ziedojumu tālrunis 90006384 (1,42 eiro par zvanu) darbojas Zanes Kuriņas atbalstam līdz 16. novembrim. Labdarības fonds "BeOpen" ir atvēris arī speciālu ziedojumu kontu, lai apmaksātu Zanes operāciju Štutgartes klīnikā.

Vasarā meitenei ārsti paziņoja, ka viņai nepieciešama elpošanas caurulītes jeb traheostomas ievietošana kaklā, kas ļautu Zanei brīvi elpot un runāt.

Foto: No personīgā arhīva

Kad Zane internetā paskatījās, kas tas ir un kā izskatās pacienti ar šādu caurulīti, viņa tik stipri pārdzīvoja un raudāja, ka pēc divām nedēļām viņai no stresa sāka krist kušķiem ārā mati. Tad Zanes mamma Sanita saprata, ka jāmeklē citas, alternatīvas iespējas meitas glābšanai. Viņa aizsūtīja meitas dokumentus uz klīniku Štutgartē, kas specializējas šādu slimību ārstēšanā. Lai apmaksātu izmeklēšanu, Sanita vērsās labdarības fondā "BeOpen". Drīz pēc tam radio Baltkom ēterā izskanēja programma “Zaļā lampa” un tika uzsākta ziedojumu vākšana, lai palīdzētu Zanei doties uz Vāciju. Nepieciešamo summu izdevās savākt burtiski divu dienu laikā. Neslēpjot aizkustinājuma un pateicības asaras, Zane toreiz atzinās, ka vēl nekad mūžā viņa nebija piedzīvojusi tik spēcīgas emocijas.

Jūlijā Zane devās uz klīniku Štutgartē. Vācu ārsti veica Zanei pilnu izmeklēšanu, lai saprastu, kā ar operācijas palīdzību palīdzēt viņai kardināli atrisināt viņas problēmu. Procedūra tika veikta vispārējā narkozē. Zane bija pārsteigta, ar kādām rūpēm un uzmanību pret viņu uzturējās klīnikas darbinieki, kā visi centās viņu nomierināt un iedrošināt. Pastāvīgo medicīnisko manipulāciju dēļ Zanei ļoti sāp vēnas, Latvijā katra medikamentu ievadīšana sagādāja viņai mocības. Savukārt Vācijā Zanei pirms katras injekcijas līmēja speciālu plāksteri, pateicoties kuram viņa vispār nejuta sāpes… Viss pagāja veiksmīgi.

Veicot pilnu izmeklēšanu, ārsti nonāca pie secinājuma, ka vienīgā reālā iespēja atgriezt Zanei balsi un atrisināt problēmas ar elpošanu ir veikt elpošanas ceļu paplašināšanas un trahejas rekonstrukcijas operāciju.

Klīnika atsūtīja ārstēšanas izdevumu tāmi: operācijas apmaksai nepieciešami 47 989.98 eiro. No jūnijā saņemtajiem ziedojumiem 12 423 EUR pēc pirmo izmeklējumu apmaksāšanas ir vēl atlikuši 6815 EUR. Tas nozīmē, ka Zanes atbalstam ir nepieciešami 41 175 eiro.

Foto: No personīgā arhīva

Šoreiz Zanei būs jāpavada Vācijā ilgāks laiks. Rekonstrukcijas procesā viņai no ribas tiks paņemts skrimslis, kurš pēc tam tiks ievietots elpvadā, lai to paplašinātu.

Zanes Kuriņas atbalstam darbojas programmas “Zaļā lampa” ziedojumu tālrunis 90006384 (1,42 eiro par zvanu).

Labdarības fondā BeOpen ir atvērts ziedojumu kontu, lai savāktu līdzekļus operācijas apmaksai Štutgartes klīnikā. No ziedojumiem netiek ieturēti nekādi procenti vai komisijas maksas. (Rekvizīti pārskaitījumiem – publikācijas beigās).

Foto: No personīgā arhīva

Zanei ir daudz sapņu. Viņai patīk zīmēt, darināt skaistas rotas no pērlītēm. Meitene dievina rozes un šokolādi, bet viņas mīļākā bērnības pasaka ir “Karalis Lauva”. Zane vēl joprojām saudzīgi glabā savu pirmo rotaļlietu – plīša lauvēnu. Bērnībā viņa sapņoja par baltu zirgu, mēģinot pierunāt mammu izmest visu no balkona, zirgam tur pietiktu vietas. Vēl Zane ļoti mīl mūziku, viņa ļoti gribētu dziedāt un dejot, taču tas diemžēl pagaidām nav iespējams. Jebkura intensīva vai strauja kustība viņai sagādā sāpes, un meitene sāk smakt. Zanes diagnoze ir balsenes papilomatoze, kuras dēļ viņai ir nopietnas problēmas ar elpošanu un pazūd balss.

Jau no 9 mēnešu vecuma viņai periodiski tiek veiktas operācijas Bērnu klīniskajā slimnīcā, izgriežot papilomas. Pēc operācijas uz kādu brīdi paliek vieglāk, stāvoklis stabilizējas. Elpot, kustēties un runāt viņai katru reizi ir jāmācās no jauna. Šī iemesla dēļ Zanes balss ir izmainījusies, iegūstot specifisku tembru. Taču paiet laiks, un stāvoklis atkal pasliktinās. Un viss sākas no jauna. Sanāk tāds bezgalīgs riņķa dancis.

Pēc Vācijas meitenes stāvoklis ir uzlabojies. Ja pirms brauciena uz Štutgarti viņai nācās izgriezt papilomas katras divas nedēļas, tad tagad - reizi mēnesī. Pēc operācijas Zane varēs mierīgi dzīvot 6-7 mēnešus.

Foto: No personīgā arhīva

Rīgas Bērnu klīniskajā slimnīcā Zane ir pavadījusi ļoti daudz laika, tāpēc visi viņu šeit jau labi pazīst. Zane šeit pastāvīgi ārstējas jau teju 18 gadus. Ar viņu jau kopš bērnības strādā ļoti labi ārsti, tostarp nodaļas vadītājs profesors Jānis Sokolovs. Taču Latvijā tik sarežģīta operācija nav iespējama. Tāpēc operācija Vācijā Zanei ir vienīgā reālā iespēja.

Kādu reizi, kad Zane ar mammu kārtējo reizi bija slimnīcā, Zanei piedāvāja piedalīties “pasaku” projektā. Bērni sacerēja pasakas, bet interesantākās no tām tika ilustrētas un izdotas atsevišķās grāmatiņās. Zanes pasaka ir stāsts par drosmīgu nāriņu ar mīlošu sirdi. Nāriņa dzīvo ledainā okeānā un palīdz baltajiem lāčiem un roņiem. Kad viņai uzbrūk melnie polipi, viņa iznirst virs ūdens, taču tur viņai ir grūti elpot. Pasakai ir laimīgas beigas – nāriņa atrod burvju pērli, kas piepilda visas vēlēšanās. Nāriņa pārvēršas par meiteni un attopas skaistā bērnistabā starp mīkstām rotaļlietām ģimenes un draugu lokā. Tad nāriņa saprot, ka spēj dzīvot un elpot ar pilnu krūti.

Zane un visa viņas ģimene ļoti cer, ka ar vācu ārstu palīdzību laimīga būs ne tikai viņas sacerētā pasaka, bet arī turpmākā dzīve.

Šovasar Zane pabeidza 11. klasi. Viņai ir daudz draugu, plānu un interešu. Vienu brīdi Zane gribēja kļūt par bērnu dakteri, kas ārstē kaklu. Tad izdomāja studēt mediju tehnoloģijas un mākslu, bet, aizejot pie psihologa, pati nolēma izmācīties par psihologu. Viņai viss vēl ir priekšā, taču pašreiz galvenais ir uzvarēt slimību.

Visa ģimene sapņo par to, lai Zanei viss izdotos. Bet mēs varam palīdzēt šai skaistajai meitenei, kas ir tik ļoti līdzīga nāriņai, izglābt viņas balsi un sākt patstāvīgi normāli elpot bez traheostomas.

Kā palīdzēt?

Lai apmaksātu elpceļu paplašināšanas operāciju Štutgartes klīnikā, vēl nepieciešami 41 175 eiro. Trahejas rekonstrukcija ļaus meitenei sākt patstāvīgi elpot.

Ziedojumu tālrunis 90006384 (1,42 eiro par zvanu) darbojas Zanes Kuriņas atbalstam līdz 16. novembrim. Labdarības fonds BeOpen ir atvēris arī speciālu ziedojumu kontu, lai apmaksātu Zanes operāciju Štutgartes klīnikā.

Labdarības fonds BeOpen

Reģistrācijas nr. 50008218201

Konta nr. LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22

Ziedojuma mērķis: Palīdzība Zanei Kuriņai

No ziedojumiem netiek ieturēti nekādi procenti vai komisijas maksas.