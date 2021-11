Vai bērnudārzu audzinātāji un vecāki bērnus speciāli inficē ar Covid-19? Kas par to draud?

Lūk, tikai daži no šiem “biedējošajiem” ierakstiem:

* “Draudzenes bērna audzinātāja nedēļu nākusi uz dārziņu slima. Kovids. Vecāki neizpratnē - kāpēc? Skolotājas atbilde bija: nesāksim meklēt vainīgos.”

* “Šodien man FB uzrakstīja mana laba paziņa. Mēs neesam draudzenes, bet kontaktējamies ļoti bieži. Šodien viņa man stāsta, ka mazajam dēlam ir kovid pozitīvs tests. No kurienes! Skolotāja skolā esot antivaksere. Slima ar kovidu nākusi uz darbu. Tagad liela daļa klases bērnu ir slimi. Arī kovids. Vairāku bērnu vecākiem pozitīvas analīzes un kādam bērnam arī māsa slima. Un tie ir tikai tie bērni, par kuriem zina mana paziņa.”

Internetā izplatās anonīmi ieraksti, kas vēsta par saslimušu bērnudārzu darbinieku it kā tīšu nākšanu uz darbu. (Foto: Twitter)

* “Mana bērna bērnudārzā uz grupiņu tika vests bērns, kura mamma mājās slimoja ar Covid-19. Kamēr arī bērns izrādījās pozitīvs. Tā mans bērns tika pie Covid-19.”

Zīmīgi, ka nevienā no šiem ierakstiem nav minēta konkrēta bērnudārza adrese un šīs ziņas apstiprinoši fakti. Jauns.lv centās sazināties ar vairākiem šo pēc būtības anonīmo ierakstu autoriem. Neviens no viņiem neatbildēja.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga Jauns.lv teica, ka “dienesta rīcībā nav informācijas par šādiem gadījumiem”. Bet, ja tā izrādītos patiesība, tad personai, kura apzināti apdraudējusi citus, nāktos rēķināties ar lielām nepatikšanām:

“Soda apmēru un kārtību nosaka Epidemioloģiskās drošības likums. Par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu, ja tas var radīt risku cilvēku veselībai, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no 28 līdz 1000 naudas soda vienībām. Tas nozīmē, ka fiziskas personas var sodīt ar naudas sodu līdz 2000 eiro (juridiskās personas – līdz 5000 eiro).”

Savukārt Krimināllikuma 133.1 pants nosaka, ka par personas apzinātu inficēšanu ar bīstamu infekcijas slimības izraisītāju, ja tā rezultātā izraisītas smagas sekas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Bet vai teorētiski ir iespējama šāda ļaunprātīga Covid-19 ievazāšana pirmsskolas izglītības iestādē? Jana Veinberga skaidro:

“Skolā/pirmsskolā darbā līdz 15. novembrim drīkst atrasties tikai pedagogi un darbinieki ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu (ja nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta). Līdz ar to, ir grūti komentēt, kā pedagogs varēja atrasties darbavietā “nedēļu slims”. Par epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu darbavietā ir atbildīgs darba devējs, šajā gadījumā - izglītības iestādes vadītājs.

Ja vecāku vai citu sabiedrības locekļu rīcībā ir informācija, ka kādā institūcijā tiek pārkāpti valstī noteiktie ierobežojumi un epidemioloģiskās drošības noteikumi, par to steidzami jāziņo Valsts policijai, minot iestādes nosaukumu. Par tādiem gadījumiem izglītības iestādēs noteikti jāinformē arī izglītības iestādes dibinātājs, un par to var ziņot arī Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

Vēršam uzmanību, ka sarakste sociālajos tīklos, neziņojot par epidemioloģisko ierobežojumu kontroli atbildīgajām institūcijām, nenovērsīs pārkāpumus nākotnē. Par atbildīgo institūciju informēšanu ir atbildīgi arī tie vecāki un citi sabiedrības locekļi, kuru rīcībā ir informācija par šādiem vai cita veida epidemioloģiskās drošības pārkāpumiem, jo tie apdraud personu veselību un dzīvību.

Ja vecāki mājās slimo ar Covid-19, tātad bērns ir kontaktpersona, un viņam ir noteikta karantīna. Tādā gadījumā bērns nedrīkst atrasties izglītības iestādē. Par to ir atbildīgi bērna vecāki, un ja kādam ir zināmi gadījumi par karantīnas neievērošanu, steidzami jāziņo Valsts policijai.”

Saistītās ziņas Daļā Latvijas privāto bērnudārzu vakcinācijas pret Covid-19 aptvere pārsniegusi 90% Vai vecākiem ir bērnudārzam jāiesniedz izziņa, ka viņi strādā klātienē? Staķis atklāj, kāda ir vakcinācijas aptvere Rīgas skolās un bērnudārzos

Tai pašā laikā nav noslēpums, ka jau vairāk nekā gadu Covid-19 uzliesmojumi novērojami arī bērnudārzos. Un par to ziņas atrodamas arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā. SPKC dati liecina, ka līdz 31. oktobrim ar koronavīrusu kopš pandēmijas sākuma bija saslimuši 6796 zēni un 6097 meitenes vecumā līdz deviņiem gadiem. Par laimi, neviens saslimšanas gadījums šajā vecuma grupā neizraisīja pacienta nāvi.

Pēc Ekonomikas ministrijas datiem starp pamatizglītības un pirmsskolas pedagogiem šobrīd ir ievērojama saslimstība ar Covid-19. Laikā no 1. septembra līdz 10. oktobrim ar kovidu bija saslimuši 578 jeb 3,4% no pirmsskolas un pamatizglītības jomā strādājošo. Tas procentuāli ir visvairāk no kādā konkrētā jomā strādājošajiem, bet skaitliski visvairāk bija saslimuši pārdevēji, uzņēmumu vadītāji un rūpniecībā strādājošie.