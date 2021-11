Kriminālprocess par Tukumā sadegušo vīrieti izbeigts; homofobisks uzbrukums netiek konstatēts

Veicot apjomīgu un detalizētu izmeklēšanu saistībā ar šī gada pavasarī notikušo gadījumu Tukumā, kad ugunsgrēkā gāja bojā vīrietis, Valsts policija kopumā nopratinājusi 45 personas, analizējusi ievērojamu video un audio materiālu bāzi, veikusi aptaujas, apskates un ekspertīzes, un virkni citu izmeklēšanas, tajā skaitā speciālās izmeklēšanas darbību.

Jau ziņots, ka šī gada 23. aprīlī ap pulksten 4.24 no rīta Valsts policija saņēma sākotnējo informāciju, ka Tukumā kādā no daudzdzīvokļu mājām izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi konstatēja, ka divi vīrieši ir guvuši apdegumus. Abas personas tika nogādātas medicīnas iestādē, kur viena persona no gūtajām traumām gāja bojā.

Valsts policijā nekavējoties tika sākts kriminālprocess un izmeklēšana. Sākotnēji šis kriminālprocess bija kvalificēts pēc Krimināllikuma 13. nodaļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Kriminālprocesu izmeklēšanā pārņēma Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smagu un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļa.

2021. gada 28. aprīlī šis kriminālprocess tika pārkvalificēts pēc Krimināllikuma 124. panta pirmās daļas – par personas novešanu līdz pašnāvībai vai tās mēģinājumam, cietsirdīgi apejoties ar cietušo vai sistemātiski pazemojot viņa personisko cieņu, ja šī persona nav atradusies materiālā vai citādā atkarībā no vainīgā. Izmeklēšana jau kopš paša sākuma notika ciešā prokuratūras uzraudzībā.

Šis notikums ātri kļuva publisks, raisīja asas diskusijas, un no Valsts policijas nekavējoties tika gaidīts detalizēts notikumu izklāsts. “Notikumu attīstība medijos un sociālajos tīklos uzņēma nekontrolējamu ātrumu, faktiem apaugot ar baumām, tādējādi izraisot nepamatotu un pārsteidzīgu rezonansi ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Publiski tika izteiktas dažādas notikušā versijas, dažādu jomu pārstāvji, tai skaitā politiķi, žurnālisti un citi publiskā vidē pauda subjektīvus viedokļus, pasniedzot kā faktu, ka ir noticis homofobisks uzbrukums, kā rezultātā ir gājis bojā cilvēks. Protams, arī policija saņēma lielu pārmetuma devu. Valsts policija skaidroja, ka notiek izmeklēšana, aicināja sabiedrību būt iecietīgai, neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus un ļaut policijai veikt savu darbu. Tomēr publiskās emocijas, nepārbaudītas baumas bija jau nodarījušas kaitējumu mūsu valsts sabiedrības tēlam starptautiskā līmenī,” norāda Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Valsts policijas rīcībā esošā informācija jau līdz ar sākotnējiem izmeklēšanā iegūtajiem materiāliem liecināja, ka šajā gadījumā visticamāk nav noticis homofobisks vai cita veida noziedzīgs nodarījums, tomēr šī informācija, pirms tās skaidrošanas detaļās plašākai sabiedrībai, bija jānostiprina ar konkrētiem pierādījumiem.

“Valsts policijas izmeklētāji šajā kriminālprocesā ir izdarījuši visu, lai noskaidrotu šīs traģēdijas iemeslus. Tika pārbaudīta katra versija, apstākļi un fakti, kas varēja būt saistīti ar šo notikumu Tukumā,” turpina A. Ruks.

Rūpīgi un objektīvi veicot apjomīgu un detalizētu izmeklēšanu, kopumā tika nopratinātas 45 personas, veiktas trīs aptaujas, 14 apskates, tajā skaitā arī video un audio, sešas, tostarp kompleksās, ekspertīzes, eksperimenti, kā arī virkne citu izmeklēšanas, tajā skaitā speciālās izmeklēšanas darbību.

Veicot notikuma vietas apskati, notikuma vietā izņēma virkni priekšmetu, kas bija noderīgi izmeklēšanā. Tajā skaitā tika izņemta elektriskā cigarete, šķiltavas, degšķidruma pudele, kas atradās cietušā datora somā, un izdedži.

Vienlaikus tika pieprasīta informācija no dažādu iestāžu videonovērošanas kamerām, kuras ļāva izmeklēšanā gūt dažādus pierādījumus, tostarp apstiprināt faktu, ka persona pati ir vēlā nakts stundā iegādājusies degšķidrumu, pēc kā uzreiz devusies mājup. Policija izmeklēšanā kompleksi analizēja visus iegūtos materiālus un informāciju, tostarp gan personas pārvietošanās maršrutu un tajā pavadīto laiku, gan iegūto video un audio kameru ierakstus, gan iegūtās liecības u.c.

Turpmākajās dienās pēc notikušā tika noteiktas vairākas kompleksās ekspertīzes. Ekspertu atzinumi un konstatētais ir konkrēts – uz notikuma vietā atrastajiem priekšmetiem ir konstatēti tikai paša bojā gājušā pirkstu nospiedumi un bioloģiskais materiāls. Jāpiemin, ka personai, nokļūstot medicīnas iestādē, asinīs konstatēts 1,75 promiles alkohola.

Vienlaikus tika uzsākta arī dienesta pārbaude saistībā ar informāciju, ka policija it kā nav pienācīgi reaģējusi uz bojā gājušā iepriekšējiem iesniegumiem par draudiem veselībai un dzīvībai. Dienesta pārbaudē netika konstatēti fakti par Tukuma policijas darbinieku nolaidību. Tika gūti pierādījumi, ka notikušajam Tukumā nav arī absolūti nekādas saistība ar pērn policijā saņemto iesniegumu, kad cietušais vērsās policijā par draudu izteikšanu.

Izmeklēšanā iegūtais pierādījumu kopums liecina, ka šajā gadījumā nav noticis noziedzīgs nodarījums, tajā skaitā tāds, kas būtu vērtējams kā homofobisks uzbrukums vai saistīts ar neiecietību vai novešanu līdz pašnāvībai. Valsts policija ir guvusi pierādījumus, ka šis traģiskais negadījums ir bijis pašnāvība, kuras iemesls ir personīgi motīvi sadzīves attiecību kontekstā.

Līdz ar to pēc rūpīgas izmeklēšanas ciešā prokuratūras uzraudzībā, 2021.gada 21. septembrī kriminālprocesā pieņemts gala lēmums un kriminālprocess ir izbeigts. Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377. panta pirmo punktu – nav noticis noziedzīgs nodarījums.

“Kad notiek gadījumi, kas satricina sabiedrību, visi gaida ātru un tūlītēju rezultātu. Vienlaikus daudziem šķiet nesaprotami, kādēļ netiek stāstītas policijai zināmas detaļas. Vēlos atgādināt, ka kriminālprocesu izmeklēšana ir precīzs un specifisks darbs, turklāt tas nevar būt publisks. Tikai tad, kad izmeklēšana ir pabeigta vai izmeklēšanā nav apstākļu, kas liegtu par to runāt publiski, policija ir gatava atklāt detaļas. Šis gadījums publiski parādīja arī daļas sabiedrības negatīvo pusi neiecietības veicināšanā, kas faktiski robežojās ar naida runu,” skaidro A. Ruks.

Valsts policija saprot sabiedrības, mediju un amatpersonu interesi par notikumiem, kas raisījuši rezonansi, izmeklēšanu. Tomēr policija aicina ikvienu būt saprotošiem, pacietīgiem un ļaut policijai veikt savu darbu, papildu neapgrūtinot to. Šis gadījums ir piemērs, kad pārsteidzīga reakcija, apstākļu nenoskaidrošana un nepacietība ir rezultējusies skaļos, nepatiesos apgalvojumos.

Valsts policijas paveiktais nav mērāms tikai ar skaļām aizturēšanām, bet gan ar noziedzības tendencēm, īpaši, noziedzības mazināšanos. Tiklīdz policija var runāt par konkrētām darbībām, tiklīdz tas nekaitē izmeklēšanai – komentāri un skaidrojumi tiek nodrošināti.

Reaģējot un izmeklējot noziegumus, Valsts policija nekad nav lūkojusi cilvēku pēc tā statusa, piederības vai jebkādām citām pazīmēm – sabiedrības un ikviena iedzīvotāja drošība ir Valsts policijas prioritāte.

Valsts policija kategoriski neatbalsta jebkāda veida vēršanos pret cilvēku vai kādām cilvēku grupām. Ikvienam ir tiesības dzīvot drošā vidē un sabiedrībā, un ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības saņemt palīdzību, ja tāda ir nepieciešama.



Valsts policijas izsaka līdzjūtību piederīgajiem.